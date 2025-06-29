Как СССР взорвал ядерную "мирную" бомбу на Донбассе и Харьковщине и скрыл это

"Проект Факел"

Целью этих опасных экспериментов было решение различных хозяйственных задач, но их последствия для окружающей среды и людей оставались засекреченными.

Первый промышленный ядерный взрыв на территории Украинской ССР под кодовым названием "Факел" состоялся 9 июля 1972 года в Харьковской области. Местность - 3 км от села Крестище Красноградского района Харьковской области.

Причиной стал аварийный выброс газоконденсата во время бурения новой скважины. Давление газа достигало около 400 атмосфер, что привело к гибели двух инженеров, сброшенных с верхней площадки буровой вышки.

Власти решили использовать ядерный взрыв, чтобы заглушить этот "факел" (фонтан) газа. Ядерное устройство мощностью 3,8 килотонны было заложено на глубине 2483 метра.

Какие были последствия

Через 20 секунд после взрыва из кратера вокруг скважины вырвался мощный газовый фонтан, смешанный с породой, а затем образовалось грибовидное облако.

Эксперимент оказался неудачным - потушить выброс газа с помощью взрыва не удалось. Факел тушили еще несколько месяцев стандартными методами.

Местные жители вернулись в свои дома через 30 минут после взрыва, но во многих домах были выбиты стекла и разрушены стены. Подопытные животные в спецзонах погибли. Информация о радиационном загрязнении была засекречена.

"Проект Кливаж"

Второй "мирный" ядерный взрыв, известный как "Объект Кливаж", состоялся 16 сентября 1979 года в Донецкой области, на шахте "Юный коммунар" ("Юнком") в городе Бунге (в то время Юнокоммунаровск).

Заявленной целью было снижение количества внезапных выбросов угля и газа в процессе обработки угольного пласта, что повысило бы безопасность шахтеров.

Ядерный заряд мощностью 0,3 килотонны был заложен в скважину на глубине 903 метра. Это было примерно в 50 раз меньше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму.

Какими были последствия

После взрыва уголь в шахте добывали еще в течение 23 лет. О возможных радиационных воздействиях на рабочих и окружающую среду официально не упоминалось.

Однако, сейчас эта зона вызывает серьезное беспокойство. Во время взрыва там была создана подземная "стеклянная капсула" на глубине 900 метров, которая сдерживала 93% радиационных продуктов.

В 2018 году оккупационные власти в Донецке прекратили дренажные работы на шахте, что создает риск затопления объекта "Кливаж".

Ученые уже зафиксировали, что суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от шахты составляет 20-34*10³ Бк/кг, что свидетельствует о том, что зараженная вода добралась до горизонтов питьевого водоснабжения.

Это может привести к масштабной экологической катастрофе, загрязнив бассейны рек Северский Донец, Кальмиус и Азовское море.

Цена секретности - уроки "мирных" ядерных взрывов

Истории "Факела" и "Кливажа" являются ярким примером того, как советская власть пренебрегала безопасностью и скрывала информацию о потенциально опасных экспериментах.

Эти "мирные" ядерные взрывы, которые проводились без надлежащего информирования населения и долгосрочного мониторинга, стали скрытыми экологическими бомбами замедленного действия.

Открытие этих фактов подчеркивает важность доступа к правдивой информации, уроков прошлого и необходимость международного контроля над подобными технологиями, чтобы избежать трагедий в будущем.