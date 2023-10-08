Как общаться с людьми с протезами: советы Минздрава

"Каждый день, из-за войны, увеличивается количество людей с протезами или без конечностей. Украинцам нужно научиться правильному общению с этими людьми", - написали МОЗ на своем канале.

Правила общения с людьми с инвалидностью:

Если хотите помочь человеку, сначала спросите его разрешения. Не прикасайтесь к человеку с инвалидностью или его вспомогательным средствам передвижения, если лицо вас не просило.

Сочувствуйте человеку вместо сожаления. Когда жалеющего человека говорят "бедный" или "бедный". Когда сочувствуем – мы показываем ее силу и выносливость.

Не узнавайте подробности травмы: людям трудно вспоминать, как они травмировались или ранились.

Поговорите об этом с детьми: научите видеть в человеке личность, а в инвалидности - один из признаков.

Ранее мы писали, что в Украине планируют отменить инвалидность и заменить потерю функциональности. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас люди гонятся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации. В 2025 году правительство планирует провести глобальную реформу МСЭК.

Также мы писали, нужно ли во время войны проходить повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы.