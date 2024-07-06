Как жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Гидрологический режим некоторых рек оказывает существенное влияние на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения Украины. Учитывая это, недавно была проведена оперативная оценка водности основных рек нашего государства за июнь 2024 года - на фоне погодных условий и военных вызовов.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказывает, в каких реках Украины воды сейчас слишком мало, а где - наоборот, слишком много.
Согласно информации Укргидрометцентра, существенное маловодие (гидрологическая засуха) установилось на реке Уборть (в суббассейне Припяти). Ее водность по состоянию на момент исследования равнялась 18% от нормы июня.
Близкой к критериям маловодия (25-24%) водность наблюдалась на реке Прут (в створах действующего гидрологического поста Черновцы) и на реке Синюха в бассейне Южного Буга (пост Синюхин Брод).
Значительно меньше нормы (30-48%) водность наблюдалась:
Меньше нормы (55-76%) водность отмечалась также:
Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Близкой к норме (84-126%) водность в течение июня наблюдалась:
Больше нормы (130-254%) водность, согласно информации Укргидрометцентра, наблюдалась в июне 2024 года:
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.
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