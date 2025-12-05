Как сегодня будут выключать свет в Украине: полный список по областям

В пятницу, 5 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
По информации компании, сегодня в Украине будут действовать следующие ограничения:
В ДТЭК проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Фото: графики отключений света для Киева на 5 декабря (t.me/dtek_ua)
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 5 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 5 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 5 декабря в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключениях по конкретному адресу можно по-разному:
Уточняется, что время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут из-за технологического процесса переключения очередей.
Графики отключений на 5 декабря в Волынской области (инфографика: energy.volyn.ua)
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений на 5 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)
Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.
Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:
Графики отключений на 5 декабря в Закарпатской области (инфографика: zakarpat.energy)
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:
Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").
Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.
Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";
Графики отключений на 5 декабря во Львовской области (инфографика: poweron.loe.lviv.ua)
Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений в Ивано-Франковской области можно:
Графики отключений на 5 декабря в Ивано-Франковской области (инфографика: oe.if.ua)
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
на официальном сайте;
в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
через "Поиск отключений по адресу".
Графики отключений на 5 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 5 декабря 2025 года в области:
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:
Графики отключений на 5 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Графики отключений на 5 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:
Сегодня - будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Графики отключений на 5 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключений на 5 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)