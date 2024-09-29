Как воспользоваться программой "Доступные лекарства": объяснение Минздрава

Программа "Доступные лекарства" позволяет получить возмещение стоимости на ряд препаратов. На сегодня, ею воспользовались уже более 5 миллионов украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
Программа "Доступные лекарства" направлена на возмещение стоимости (реимбурсацию) медикаментов для лечения таких заболеваний:
Эти болезни значительно влияют на уровень смертности в Украине или серьезно ухудшают качество жизни пациентов, однако могут быть успешно лечены на амбулаторном уровне.
Кроме того, в рамках программы "Доступные лекарства" пациенты могут получить:
Программа постоянно пополняется новыми препаратами, как украинского, так и иностранного производства. Перечень доступных лекарств и медицинских изделий можно найти на сайте Минздрава Украины в разделе "Приказы Минздрава".
Чтобы воспользоваться программой, нужно:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минздрав недавно развеял мифы в вопросе лекарств или же лечебных процессов, которые могут привести к серьезным последствиям.
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