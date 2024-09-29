Как воспользоваться программой "Доступные лекарства": объяснение Минздрава

Программа "Доступные лекарства" направлена на возмещение стоимости (реимбурсацию) медикаментов для лечения таких заболеваний:

сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания;

хронические болезни нижних дыхательных путей;

сахарный диабет 1-го и 2-го типа, несахарный диабет;

болезнь Паркинсона;

расстройства поведения, психические расстройства, эпилепсия.

Эти болезни значительно влияют на уровень смертности в Украине или серьезно ухудшают качество жизни пациентов, однако могут быть успешно лечены на амбулаторном уровне.

Кроме того, в рамках программы "Доступные лекарства" пациенты могут получить:

препараты для поддержки лечения после трансплантации;

средства для обезболивания и паллиативной помощи;

тест-полоски для контроля уровня глюкозы с помощью индивидуального глюкометра.

Программа постоянно пополняется новыми препаратами, как украинского, так и иностранного производства. Перечень доступных лекарств и медицинских изделий можно найти на сайте Минздрава Украины в разделе "Приказы Минздрава".

Чтобы воспользоваться программой, нужно: