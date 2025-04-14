Как сдать вступительные экзамены в магистратуру за рубежом: доступные города и регистрация

Министерство образования и науки Украины объявило об открытии новой возможности для поступающих в магистратуру, которые находятся за рубежом. Теперь вступительные экзамены можно сдать в других странах.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
С 2025 года абитуриенты смогут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ) в 15 городах 7 странах. Эти экзамены будут проходить только во время основной сессии, что позволит украинским студентам, которые выехали в силу различных обстоятельств, беспрепятственно продолжить обучение в отечественных университетах.
Поступающие смогут пройти экзамены в таких городах:
Регистрация для участия в экзаменах будет проходить со 2 по 23 мая 2025 года. Важно отметить, что количество мест на каждую локацию ограничено, и при заполнении квоты выбор города станет невозможным. Поэтому абитуриентам рекомендуется не откладывать регистрацию.
Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, где будут указаны данные для доступа к "Кабинету участника вступительных испытаний", что позволит им следить за всеми этапами поступления.
Министерство образования также отметило, что абитуриенты, которые находятся за рубежом, смогут воспользоваться финансовыми программами поддержки, в частности субсидиями на аренду жилья и на коммунальные услуги, что снижает финансовую нагрузку на семьи, которые находятся в сложных условиях.
Этот шаг является результатом тесного сотрудничества Министерства образования Украины, посольств и неправительственных организаций, которые помогли реализовать возможность проведения вступительных экзаменов за рубежом.
Напомним, УЦОКО обновил список стран и городов, где в 2025 году можно сдать национальный мультипредметный тест. В него добавлен Стамбул (Турция) для основной сессии и Чикаго (США) для дополнительной сессии.
НМТ будет доступен в 54 городах 32 стран, среди которых Австрия, Германия, Польша, Чехия и другие. Однако стоит отметить, что в некоторых городах, таких как Дюссельдорф (Германия), Бухарест (Румыния) и Прага (Чехия), места на тестирование уже заполнены. Абитуриентам рекомендуется проверять наличие свободных мест во время регистрации.
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