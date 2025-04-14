Как сдать вступительные экзамены в магистратуру за рубежом: доступные города и регистрация

С 2025 года абитуриенты смогут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ) в 15 городах 7 странах. Эти экзамены будут проходить только во время основной сессии, что позволит украинским студентам, которые выехали в силу различных обстоятельств, беспрепятственно продолжить обучение в отечественных университетах.

Города и страны, где можно сдать вступительные экзамены

Поступающие смогут пройти экзамены в таких городах:

Латвия - Рига;

Болгария - София;

Польша - Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков;

Великобритания - Лондон;

Германия - Берлин, Йена, Мюнхен;

Франция - Париж;

Чехия - Брно, Прага.

Регистрация и условия участия

Регистрация для участия в экзаменах будет проходить со 2 по 23 мая 2025 года. Важно отметить, что количество мест на каждую локацию ограничено, и при заполнении квоты выбор города станет невозможным. Поэтому абитуриентам рекомендуется не откладывать регистрацию.

Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, где будут указаны данные для доступа к "Кабинету участника вступительных испытаний", что позволит им следить за всеми этапами поступления.

Программы поддержки для студентов за рубежом

Министерство образования также отметило, что абитуриенты, которые находятся за рубежом, смогут воспользоваться финансовыми программами поддержки, в частности субсидиями на аренду жилья и на коммунальные услуги, что снижает финансовую нагрузку на семьи, которые находятся в сложных условиях.

Этот шаг является результатом тесного сотрудничества Министерства образования Украины, посольств и неправительственных организаций, которые помогли реализовать возможность проведения вступительных экзаменов за рубежом.