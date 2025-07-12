Как силы ПВО отработали этой ночью: отчет Воздушных сил

Атака на Украину 12 июля

В ночь на 12 июля Россия нанесла массированную атаку по Украине, выпустив по меньшей мере 10 ударов по Харькову.

По данным властей, оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру. Пострадали два человека.

Атаки зафиксировали также в западных регионах. Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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