Как быстро и безопасно научиться управлять микроавтобусом: советы для начинающих

Многоместные автомобили вагонной компоновки занимают все больше места в нашей жизни. И часто садиться за руль большого или малого микроавтобуса приходится человеку, который имеет за плечами только опыт вождения семейной легковушки. На что в первую очередь надо обращать внимание неофиту малых коммерческих перевозок?

За руль микроавтобуса после легковушки

Первое, что удивляет водителя, который впервые садится за руль микроавтобуса - насколько похожа посадка за рулем на легковую машину. И управляются большинство небольших бусиков грузоподъемностью 1,5 - 3 тонны похожим образом. При том существенная разница между легковушкой и микроавтобусом есть, и плохо, что она становится заметной лишь в сложных ситуациях, когда от водителя требуется проявить максимум мастерства.

Динамика. Правда то, что благодаря мощным тяговитым моторам (в первую очередь дизелям) нынешние микроавтобусы часто обладают эффективным ускорением. Но не спешите сравнивать их динамику с легковой машиной, особенно когда ваш минивэн едет с полной нагрузкой. Следовательно, обгоны, дерзкие выезды со второстепенной дороги и другие маневры, где надо мигом набрать скорость, придется рассчитывать иначе, чем на легковом авто.

Обманчивое впечатление. Азартное ускорение, которым обладают некоторые из минивэнов, часто провоцирует водителей на неприятности. Ведь после энергичного ускорения любой вен бывает нужно замедлить или направить в нужном направлении. И вот здесь горячего, но неопытного перевозчика ждет опасность: его массивный бус с высоким центром тяжести тормозит, меняет полосу и поворачивает не так ловко, как перед тем разгонялся. А значит, дело может закончиться тяжелым ДТП, в частности, с переворачиванием машины на бок.

Маневры. Будьте готовы, что вам придется предварительно потренироваться на ощущение габаритов микроавтобуса. Ведь разворачиваться, парковаться и подставлять двери под загрузку на тесных площадках поначалу будет непросто. Да, вам будут помогать большие зеркала и возможно камера, но контроль задних габаритов большой машины требует особых навыков. В частности, более-менее крупные микроавтобусы имеют длинную корму (задний свес), которую при поворотах выносит в сторону на существенное расстояние. И не забывайте о верхнем габарите - будут случаи, когда вам не удастся проехать куда-то - например, через ряд ворот, ветви деревьев или маленькие ворота чисто легкового гаража.

Микроавтобусов много. В мире коммерческих машин вагонной компоновки гамма типов, классов и моделей гораздо шире, чем у легковушек. То есть, освоив, например, компактный легковой минивэн, вы не становитесь автоматически экспертом в пилотировании 5-тонных бусов. И дело не только в других габаритах и сложностях маневрирования, но и в разной реакции на действия водителя. Поэтому, когда вы научились водить микроавтобус одного класса, перед началом эксплуатации буса другого типа нужно будет осваивать некоторые другие навыки.

Удержание. С одной стороны, микроавтобусы недаром классифицируют как коммерческий транспорт - эти машины созданы для интенсивной эксплуатации, поэтому они надежны, выносливы и долговечны. Однако это правило действительно для экземпляров, которые либо новые, либо имеют небольшой, скажем, до 100 - 150 тысяч километров, пробег. А коммерческий вен, который уже намотал много километров на свой кардан (или на валы ШРУСов), вам придется ремонтировать, тратя гораздо больше средств и времени. Поэтому, несмотря на казалось бы "грузовую" прочность большинства микроавтобусов, к управлению ими следует относиться так же бережно, как и к семейной легковой машине.

Коротко

Действующее в Украине законодательство позволяет водителям с категорией В в правах управлять некоторыми видами микроавтобусов. В частности, пассажирскими или грузовыми, если их разрешенная максимальная масса не превышает 3500 кг, а количество сидячих мест, не считая сиденья водителя, не более восьми.

Но даже если ваш бусик подпадает под "легковую" категорию в правах, не спешите сразу начинать активные перевозки на нем. Очень важно научиться на практике хорошо управлять новым для себя транспортным средством, ведь такие машины достаточно тяжелые для того, чтобы из-за досадной ошибки водителя натворить беды на дороге.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, "Коммерческие автомобили", Правила дорожного движения Украины и Венская конвенция о дорожном движении от 1968 г.