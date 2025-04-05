Как быстро научиться ездить на авто: советы для новичков

Перед первыми поездками за рулем надо разобраться, как это делается теоретически, чтобы защитить курсанта автошколы от его самого страшного врага - психологического барьера. Как правильно учиться водить машину, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

Претендент на звание водителя не станет водителем, если он не овладел двумя составляющими шоферского мастерства: во-первых, он должен уметь управлять машиной как техническим устройством, и во-вторых, он должен научиться взаимодействовать с другими участниками дорожного движения. Которые, конечно же, мешают каждому из нас двигаться по своим маршрутам.

Управление автомобилем

В каждой автошколе есть утвержденные методики обучения, но мы скажем, что стоит начинать с управления машиной - его надо довести до автоматизма. Ведь водитель, который каждый раз отвлекается глазами и руками на манипуляции, скажем, по переключению передач, вряд ли сможет правильно разобраться с ситуацией на нерегулируемом перекрестке. Если обучения со школьным инструктором вам мало, найдите автомобиль и свободную полевую дорогу, и самостоятельно потренируйтесь на ней в нескольких упражнениях.

Троганиес места. Этот пункт касается машин как с механикой, так и с автоматом. Научитесь, прислушиваясь к механизмам автомобиля, ловить тот момент, когда смыкаются диски сцепления и машина вот-вот начнет сдвигаться с места. При этом на механике двигатель может терять обороты, поэтому важно, добавляя обороты, не дать ему заглохнуть. Но и много газа тоже нехорошо - что на механике, что на автомате. Двигайтесь много раз подряд, пока у вас все будет получаться автоматически.

Торможение и остановка. Эта задача проще, но важные нюансы тоже есть, и касаются они в частности действий после остановки. В частности, на механике можно случайно заглушить двигатель, неуместно бросив педаль сцепления, а на автомате неправильные действия приведут к несанкционированному медленному движению машины вперед. Отработайте остановку машины в конкретной точке - это важно и этому тоже надо будет учиться.

Повороты. Сложность здесь в том, чтобы согласовать вращение руля и скорость машины. При этом ключевое условие - в повороте нельзя катиться, машина должна ехать на одной из низших передач. Отработать этот маневр будет проще, если вы найдете безопасную полевую дорогу с поворотами разного радиуса и крутизны. Или постройте себе извилистый маршрут на свободной площадке, используя сигнальные конусы.

Взаимодействие с другим водителями

Здесь начинающего водителя ждет больше сложностей, ведь гамма ситуаций на дороге гораздо шире, чем при манипуляциях с органами управления. Прежде всего, надо изучить Правила дорожного движения - без этого нет смысла говорить о езде по дорогам общего пользования.

На самом деле проезд любого перекрестка - это успешное решение двух задач. Прежде всего вам следует определить все транспортные средства, чьи траектории будут пересекаться с вашими, а во-вторых, определить очередность их проезда, учитывая конечно же и себя. Важно, чтобы все другие водители вас видели и вы поняли, что они планируют тот же порядок проезда, что и вы.

Получить уверенность в сложных ситуациях на перекрестках можно только после поездок в реальных языках. Чтобы было не так страшно, начните со знакомых вам перекрестков, и в те часы, когда на них немного транспорта. Очень желательно иметь рядом в машине опытного водителя, который будет подстраховывать вас - в частности, утверждая ваши решения относительно приоритетности проезда транспортных средств.

Вкратце

Собравшись получить права, вы должны осознать одну вещь: какой бы модной ни была ваша автошкола, для того чтобы научиться безопасно водить машину, вам многое придется сделать самому. Во-первых, разобраться с Правилами дорожного движения, во-вторых - научиться обращаться с рулем и педалями, и в-третьих, научиться быстро решать логические задачки во время проезда разного рода развязок. Это не просто, но абсолютно доступно, хотя поработать немного придется.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.