Как быстро и легко подобрать дворники на авто: определяем лучшие стеклоочистители
Лобовое стекло должно быть чистым, иначе из-за ограниченной видимости водитель не заметит что-то важное на дороге и произойдет ДТП. Приобрести правильные стеклоочистители можно и без визита к дилеру авто, но для этого нужно знать несколько критериев подбора.
Как безошибочно выбрать стеклоочистители для автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild, Autocentre, Motor.
Сначала скажем о самом надежном способе приобрести новые дворники: обратиться к официальному дилеру своей марки. Но для большинства украинских автовладельцев этот вариант одновременно является наиболее громоздким организационно и тяжелым в финансовом плане.
Альтернативный способ более распространен – покупка щеток в магазинах автозапчастей, в гипермаркете, а то и на АЗС. Несколько подводных камней здесь есть, и мы сейчас объясним, как их обойти.
Крепление к поводкам
Почти каждый автомобильный концерн имеет защелку собственного типа, и пристроить к родным поводкам инородные щетки не получится – по крайней мере, с гарантией того, что последние не потеряются, а голые поводки не поцарапают стекло. К счастью, изготовители дворников придумали наборы адаптеров (переходников), которыми комплектуются практически все неоригинальные дворники. Но все равно нужно искать на упаковке упоминание своей модели авто, при этом учитывая еще и поколение модели (годы выпуска указываются в скобках, если дворники в разных генерациях отличаются). Чтобы правильно разобраться с адаптерами, не выбрасывайте сразу хотя бы одну старую щетку.
Длина дворников
Важный размер стеклоочистителя один – его длина. Она бывает разной для левой и правой щетки (также и для заднего стекла хэтчбека/универсала). Если вы будете знать длину своих дворников, это поможет вам не ошибиться при выборе, ведь размеры часто указываются на коробке стеклоочистителей.
На отдельных машинах кинематика поводка и размеры стекла позволяют установить более длинный стеклоочиститель, но не следует этого делать. По крайней мере, если вы не хотите таким образом сократить ресурс механизма стеклоочистителей. Дело в том, что большая щетка, прилегая к стеклу большей площадью резиновой ресницы, больше нагружает привод – электродвигатель и шарниры. А зимой прибавляется еще и большая масса снега, которую вынуждена загребать длинная щетка.
Тип основы
Базовая конструкция, держащая резиновое лезвие щетки (ещё говорят ресничка), может быть трех типов: каркасного, бескаркасного и гибридного. Об их конструктивной сущности мы скажем ниже, но на деле отличия таковы: не все типы подходят к очень выпуклому лобовому стеклу. Если даже на упаковке указано название вашего авто, для контроля следует убедиться, что несущая конструкция щеток соответствует нужной.
- Каркасный тип состоит из металлических или пластиковых дуг, соединенных через шарниры. Они и помогают ресничкам плотно огибать изгибы стекла во время движения по нему. Зимой при выпадении мокрого снега или дождя эти шарниры могут обледенеть и создавать проблемы с эффективностью работы. Поэтому если лобовое стекло почти плоское, не имеет изгибов малого радиуса, на нем есть смысл использовать бескаркасные дворники.
- Бескаркасные дворники не имеют шарниров в основе – она гнется за счет эластичности своего материала, то есть стальной пластины. Щетка такого типа не может повторять крутых изгибов стекла, но при этом подходит к большинству современных автомобилей. Поскольку здесь нет шарниров, зимой основание всегда сохраняет гибкость, и создает меньше проблем в непогоду.
- Гибридные дворники обычно используются на заднем стекле хэтчбеков и универсалов. Конструктивно это соединение каркасной основы и пластиковых дуг. Теоретически могут быть заменены классической каркасной конструкцией, а не очень гнутом стекле – и бескаркасным типом.
Коротко
Не пытайтесь пристроить на место ваших щеток что попало, лишь бы только подходящее по креплениям. Стеклоочистители – ответственная система, от которой действительно зависит безопасность движения. Разве что возникнет необходимость установить не совсем правильный дворник на замену неожиданно вышедшему из строя старому – но тогда эта замена должна быть временной, до первой же возможности приобрести полностью адекватное изделие.
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