Как школам подать заявку на изучение "Защиты Украины" по-новому: инструкция

Как подать заявку на формирование среды

Для начала следует понимать, что получение школьного образования обеспечивают община и области, являющиеся основателями школ и профтехов. Они должны сформировать сеть среды в школах, посоветовавшись с директорами.

Области в свою очередь принимают решение о создании среды в профтехах и колледжах, а также специализированных школах.

Необходимо также заблаговременно позаботиться и о транспорте в центр обучения, поскольку во многих общинах может возникнуть такая потребность. То есть, нужно организовать школьные автобусные маршруты и соответствующее расписание занятий.

Следующим шагом нужно выбрать помещение. В положении о распределении средств требуется формировать среду на базе школ, которые войдут в перспективную сеть академических лицеев.

Это должны продумать представители общин. В целом среда для обучения можно обустроить в любом помещении, где достаточно пространства для обучения.

После этого необходимо посчитать, сколько детей можно разместить в помещении одновременно и создать смету.

Документы и смету следует подать на утверждение ОВА. Там рассматривают ваше заявление и все необходимые условия для создания среды.

После этого идет утверждение, а средства делят между общинами. Теперь община теперь распоряжается этими деньгами и должна закупить необходимое оборудование.

Обустроить среду за счет субвенции общины должны до 1 октября 2024 года.

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