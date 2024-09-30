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Как еще смогут идентифицировать пропавших без вести в Украине: детали

Понедельник 30 сентября 2024 17:11
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Как еще смогут идентифицировать пропавших без вести в Украине: детали Фото: военный (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Украине планируют усовершенствовать процесс идентификации погибших и пропавших без вести в результате военных действий России. Для этого будет введена новая процедура.

Об этом заявил Артур Добросердов, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.

Речь идет о возможности установления личности с помощью стоматологической формулы.

Он отметил, что для идентификации лиц используют не только ДНК, но и визуальное опознание, а также другие сведения. Однако сейчас, по его словам, планируется подражание опыту в иностранных институтах, уже использующих для этого стоматологическую формулу.

"Мы используем не только ДНК. Это и визуальное опознание, опознание по другим сведениям, которые у нас есть по пропавшему без вести, дактилоскопическая экспертиза - отпечатки пальцев. Сейчас идет серьезная дискуссия по использованию возможности стоматологической формулы - мы будем перенимать опыт в иностранных институтах и внедрять такие возможности на будущее", - заявил Добросердов.

Идентификация с помощью стоматологической формулы

Установление личности погибшего или пропавшего без вести по стоматологической формуле заключается в сравнении данных о зубах жертвы с имеющейся информацией по ее медицинским или стоматологическим картам. Зубы уникальны для каждого человека, и даже после длительного времени или под влиянием высоких температур зубы часто сохраняются, что делает их ценным инструментом для идентификации. Зубная формула включает в себя количество, состояние, пломбы, протезы и другие стоматологические особенности.

Этот метод широко используется во многих странах, в частности:

  • США и Канада используют стоматологические данные в процессах идентификации жертв катастроф и несчастных случаев.
  • Европейские страны, такие как Великобритания и Германия, также активно используют этот метод для установления личности погибших.
  • Япония и другие азиатские страны используют стоматологическую формулу после природных катастроф или в ходе уголовных расследований.

Этот подход является важным компонентом судебно-медицинской экспертизы по всему миру.

Раньше мы рассказывали о том, как родственники пропавших без вести ищут их, несмотря на все трудности.

В МВД сообщали, что в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в розыске находятся около 42 тысяч человек.

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