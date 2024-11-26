Как самостоятельно проверить безопасность жилья перед покупкой: список необходимых документов

Перед покупкой жилья будущим владельцам необходимо проверить все документы объекта недвижимости, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. Убедиться, что жилье "юридически безопасно" помогают нотариусы и риелторы, но это можно сделать и самостоятельно.
РБК-Украина расспросила эксперта по недвижимости, как самостоятельно проверить законность жилья перед заключением сделки.
"Проверить законность права собственности, наличие запретов можно с помощью реестров. Проще, конечно, обратиться к риелтору или нотариусу, который это сделает за вас. Но если решили попытаться сделать это самостоятельно, ниже делюсь краткой инструкцией", – говорит эксперт.
При покупке жилья на первичном рынке нужно проверить у застройщика пакет документов:
"Нужно проверить были ли судебные споры и ознакомиться с их решением", – добавляет Бондарук.
При покупке жилья на вторичном рынке нужно проверить:
"Это все проверяется через реестры. Если объект недвижимости находится под арестом или иным обременением и об этом есть запись в Реестре прав на недвижимое имущество или относительно владельца имущества есть запись об аресте на все имущество, то такое жилье нельзя покупать", – говорит Бондарук.
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