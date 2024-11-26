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Как самостоятельно проверить безопасность жилья перед покупкой: список необходимых документов

Как проверить квартиру перед покупкой (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Перед покупкой жилья будущим владельцам необходимо проверить все документы объекта недвижимости, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. Убедиться, что жилье "юридически безопасно" помогают нотариусы и риелторы, но это можно сделать и самостоятельно.

РБК-Украина расспросила эксперта по недвижимости, как самостоятельно проверить законность жилья перед заключением сделки.

Как проверить законность квартиры

"Проверить законность права собственности, наличие запретов можно с помощью реестров. Проще, конечно, обратиться к риелтору или нотариусу, который это сделает за вас. Но если решили попытаться сделать это самостоятельно, ниже делюсь краткой инструкцией", – говорит эксперт.

При покупке жилья на первичном рынке нужно проверить у застройщика пакет документов:

  • лицензия на строительные работы
  • градостроительные условия и ограничения
  • разрешение на строительство
  • документы на земельный участок
  • право на начало строительных работ
  • технические условия на подключение коммуникаций (электричество, водоснабжение, водоотвод, газоснабжение)
  • сертификат о завершении строительства
  • сертификат о присвоении почтового адреса

"Нужно проверить были ли судебные споры и ознакомиться с их решением", – добавляет Бондарук.

При покупке жилья на вторичном рынке нужно проверить:

  • право собственности (через единый государственный реестр прав на недвижимое имущество)
  • наличие брака в момент приобретения недвижимости (нужно нотариальное согласие второго супруга, даже если брак расторгнут)
  • проверить налоговый запрет (это можно сделать по номеру налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы Украины)
  • судебные споры и решения в Едином государственном реестре судебных решений
  • наличие исполнительных производств и любых записей в реестре обременений
  • наличие других владельцев, соответствие фактических данных и данных в выписке из Реестра прав на недвижимое имущество

"Это все проверяется через реестры. Если объект недвижимости находится под арестом или иным обременением и об этом есть запись в Реестре прав на недвижимое имущество или относительно владельца имущества есть запись об аресте на все имущество, то такое жилье нельзя покупать", – говорит Бондарук.

Читайте также, что во время войны стало выгоднее покупать жилье на вторичном рынке, поскольку ремонт в новостройках дорого обходится и сейчас для его проведения не хватает мастеров. До полномасштабного вторжения выгоднее было покупать жилье на первичном рынке.

Ранее мы рассказывали, что на зимние праздники спрос на покупку недвижимости традиционно снизится – это ежегодный сезонный тренд. По прогнозу эксперта, цены не подскочат, поскольку сейчас нет тенденции к росту стоимости жилья. В Новогодний период могут быть выгодные предложения от застройщиков – до 20% скидки.

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Жилье