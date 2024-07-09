Как рассчитать конкурсный балл для поступления на магистратуру: таблица для перевода

В Украине еще продолжаются вступительные экзамены на магистратуру. Однако те поступающие, которые уже сдали тестирование, могут проверить, сколько баллов по 200-балльной шкале получили.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.
Предметные тесты по экономике и международной экономике, праву и международному праву, политологии и международным отношениям, психологии и социологии, управлению и администрированию содержат по 140 задач с выбором одного правильного ответа.
Предметный тест по учету и финансам содержит 126 заданий с выбором одного правильного ответа и 14 заданий открытой формы с кратким ответом.
За каждый правильный ответ участник тестирования единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) сможет получить один балл.
Соответственно максимальное количество баллов составит 140. Минимальная оценка составляет 35 тестовых баллов.
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Если в вашем тесте, например, 100 правильных ответов, значит, ваш тестовый балл составляет 100.
Для того чтобы перевести тестовый балл в рейтинговый, нужно воспользоваться таблицей перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов.
Ниже приведем промежуточные баллы из таблицы:
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Полную табличку для перевода тестового балла в рейтинговую можно просмотреть по ссылке.
Напомним, что в некоторых задачах на экзаменах для поступления на аспирантуру были ошибки, поэтому поступающим могут пересчитать баллы. Ошибочные значения указали в задачах о квадроциклах и урожае.
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