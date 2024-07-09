Как рассчитать конкурсный балл для поступления на магистратуру: таблица для перевода

Как рассчитать тестовый балл

Предметные тесты по экономике и международной экономике, праву и международному праву, политологии и международным отношениям, психологии и социологии, управлению и администрированию содержат по 140 задач с выбором одного правильного ответа.

Предметный тест по учету и финансам содержит 126 заданий с выбором одного правильного ответа и 14 заданий открытой формы с кратким ответом.

За каждый правильный ответ участник тестирования единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) сможет получить один балл.

Соответственно максимальное количество баллов составит 140. Минимальная оценка составляет 35 тестовых баллов.

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Если в вашем тесте, например, 100 правильных ответов, значит, ваш тестовый балл составляет 100.

Как рассчитать рейтинговый балл

Для того чтобы перевести тестовый балл в рейтинговый, нужно воспользоваться таблицей перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов.

Ниже приведем промежуточные баллы из таблицы:

35 тестовых баллов - 100 баллов в рейтинге

45 тестовых баллов - 110 баллов

55 тестовых баллов - 124 балла

65 тестовых баллов - 139 баллов

75 тестовых баллов - 152 балла

85 тестовых баллов - 162 балла

95 тестовых баллов - 172 балла

105 тестовых баллов - 182 балла

115 тестовых баллов - 187,5 балла

125 тестовых баллов - 192,5 балла

135 тестовых баллов - 197,5 балла

140 тестовых баллов - 200 баллов

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Полную табличку для перевода тестового балла в рейтинговую можно просмотреть по ссылке.