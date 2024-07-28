RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как распознать ПТСР и к кому обратиться за помощью: объяснение Минздрава

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня каждый украинец живет в условиях стресса. Война, в свою очередь, существенно влияет на наше психическое здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

"По состоянию на конец июня 2024 года в Электронной системе здравоохранения было зарегистрировано 27 544 украинца с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Из них 8 888 лицам такой диагноз установлен в 2024 году", - добавляет ведомство. 

Как распознать ПТСР 

Симптомы расстройства могут проявиться как через короткий, так и через длительный период после травматического события - обычно в течение первых трех месяцев. Люди с ПТСР могут:

снова переживать событие через воспоминания или ночные кошмары; 
чувствовать печаль, страх или гнев, отчужденность от других людей; 
избегать ситуаций или людей, которые напоминают о травматическом событии; 
сильно реагировать на обычные вещи, такие как громкий звук или случайное прикосновение.

К кому обращаться за помощью 

Первым, к кому стоит обратиться при признаках ПТСР, является семейный врач, который имеет договор с НСЗУ на пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Найти таких специалистов можно на сайте НСЗУ, на дашборде "Поставщики медицинской помощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".

Также можно позвонить в НСЗУ по телефону 16-77. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как поддержать человека с ПТСР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины