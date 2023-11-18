Как распознать диабет и предотвратить его: в Минздраве дали советы украинцам

"В этом году 531 200 человек в Украине получили диагноз "сахарный диабет", в прошлом году - 489 934", - сообщили в Минздраве.

Диабет является хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать выработанный инсулин.

В Украине эта болезнь занимает третье место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, его течение часто бессимптомно, что очень осложняет диагностику и лечение, а это значит, что масштабы заболевания могут быть в разы больше.

Определить индивидуальный риск сахарного диабета II типа можно с помощью онлайн теста Центра общественного здоровья по ссылке.

Фото: напомним, на этой неделе прошел всемирный день борьбы с "сахарным диабетом" (t.me/mozofficial)

Каждый украинец, заключивший декларацию с семейным врачом, имеет право пройти безвозмездную диагностику на сахарный диабет. В министерстве отмечают, что зная о факторах рисков, можно предотвратить возникновение сахарного диабета.

Советы по профилактике диабета:

Увеличьте физическую активность. Регулярные физические нагрузки помогут избавиться от лишнего веса, снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину. Это могут быть упражнения на свежем воздухе, фитнес-программа и т.д.

Соблюдайте здоровое питание. Диеты, основанные на отказе от конкретных продуктов, помогают похудеть, однако они могут избавить вас от необходимых нутриентов. При выборе типа питания для профилактики или диабета нужно проконсультироваться со специалистом и учитывать ваши индивидуальные особенности, чтобы не повредить организму.

Потребляйте больше клетчатки и цельнозерновых продуктов, ешьте овощи, фрукты, орехи, крупы. Это поможет снизить риск диабета, улучшить контроль уровня сахара в крови, снизить риск сердечных заболеваний.

Контролируйте массу тела. Если у вас ожирение или избыточный вес, риск заболеть диабетом растет. Доказано, что потеря избыточного веса способствует улучшению здоровья. Благодаря занятиям спортом и потере лишнего веса, риск диабета уменьшается более чем на 50%.

Воздерживайтесь от курения и злоупотребления алкоголем. Курение может привести к повышению сахара и резистентности к инсулину. Чем больше вы курите, тем больше риск диабета. Чрезмерное количество алкоголя также оказывает влияние на риск развития болезни.

Своевременно обращайтесь к врачу. В случае ухудшения состояния или длительных симптомов не медлите с визитом к семейному врачу.

"Пытайтесь соблюдать здоровый образ жизни, чтобы предотвратить болезни, и проходите профилактические обследования у своего семейного врача по крайней мере раз в год, чтобы вовремя выявить и успешно контролировать такие болезни, как сахарный диабет", - подчеркнули в Минздраве,

В министерстве также сообщили о наиболее распространенных симптомах диабета:

повышенная жажда, сухость во рту;

слабость, постоянное чувство усталости;

затуманенное зрение;

онемение конечностей, покалывание в руках и ногах;

медленное заживление порезов и язв;

резкая потеря веса;

частое мочеиспускание.

"Доступні ліки"

Для пациентов с диагнозом "сахарный диабет" в Украине доступен ряд бесплатных услуг в рамках Программы медицинских гарантий, а именно:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

проверка уровня глюкозы в крови;

проверка общего уровня холестерина;

рецепты по программе "Доступні ліки" для лечения сахарного диабета II типа и препараты инсулина для лечения диабета I типа, тест-полоски для глюкометра.

Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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