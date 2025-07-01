Как Россия использует воду для давления на Украину: объяснение экспертов

В мире растет количество конфликтов, вызванных водными ресурсами, и эта проблема может стать новым вызовом для глобальной безопасности, в том числе и для Украины.

Об этом говорится в материал РБК-Украина Мировые войны за воду: кто в зоне риска и грозит ли это Украине.

В условиях полномасштабной войны России против Украины эта угроза стала еще более очевидной. Как отмечает украинский эксперт Леонид Бицюра, Украина чрезвычайно уязвима из-за высокой зависимости от вод Днепра.

"Ясно, что россияне просто не дошли до того, что это также может быть средством уязвимости в украинских реалиях. Потому что Украина является абсолютным аутсайдером по водности - мы имеем зависимость до 50% в использовании воды от реки Днепр", - сказал Бицюра в комментарии РБК-Украина.

В то же время эксперт из Германии Кай фон Лоссов напомнил, что РФ уже неоднократно использовала воду как инструмент давления, как в Крыму, так и во время боевых действий в других регионах.

"Каховская плотина, конечно, попала в заголовки газет. Это случай, о котором все знают и который интенсивно обсуждался. Но также плотина на Киевском водохранилище была обстреляна ракетой первого дня, которую отбила украинская ПВО. Поэтому вопрос воды уже был на повестке дня. Ее также применили как оружие в Мариуполе, когда город был отрезан от водоснабжения во время осады", - сказал фон Лоссов.

Эксперты убеждены, что доступ к воде вскоре может стать одной из ключевых причин новых конфликтов в мире - и Украине важно учитывать эту угрозу в своей национальной стратегии безопасности.