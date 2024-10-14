Как Россия создала "теневой флот" и почему санкции не остановили танкеры с нефтью

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Для танкеров из "черного списка" нашли обходные пути

Использование танкеров, которые попали под западные санкции за участие в морских перевозках российской нефти, увеличивается. За последнее время почти треть судов из "черного списка" вернулась к работе.

Это по меньшей мере 21 из 72 танкеров, которые находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Министерства финансов Великобритании или Европейского союза. За прошлый год в общей сложности они перевезли 24 партии российской нефти с тех пор, как попали под ограничения в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Сочетание возросшей уверенности покупателей и отсутствие беспокойства по поводу мер, введенных Великобританией, вероятно, помогло Москве и ее клиентам найти обходные пути, пишет Bloomberg.

Увеличиваются и темпы, с которыми танкеры возвращаются к работе. По крайней мере семь из них приняли грузы в первые 10 дней октября. Это больше чем шесть в августе и сентябре и всего пять до этого.

Изначально танкеры из "черного списка" простаивали. До апреля 2024 года (через полгода после того, как были названы первые суда) ни одно из них не перевезло ни одной партии российской либо другой нефти. Однако теперь использование этих танкеров резко возросло.

Первые санкции были введены Минфином США в октябре 2023 года. Тогда в список попали два танкера Primorye и Yasa Golden Bosphorus, которые перевозили нефть, проданную выше ценового предела в 60 долларов за баррель. Отметим, потолок введен, чтобы ограничить доходы России от торговли нефти.

Летом 2024 года в списки Британии и Евросоюза попали 73 судна, причем девять из них подверглись санкциям более чем одного органа. Один танкер - Yasa Golden Bosphorus - был исключен из списка США.

Наименее эффективными кажутся британские ограничения. Почти две трети от общего объема грузов были перевезены танкерами, на которые наложены санкции Лондона. Запущенные в эксплуатации танкеры в сентябре и октябре находятся в его "черном списке" (только один из них подвергся санкциям со стороны Брюсселя).

Санкции США по всей видимости более эффективны. Всего шесть партий было перевезено на четырех из 39 танкеров, попавших в "черный список" Вашингтона. Большая часть простаивает с момента внесения, некоторые - почти 11 месяцев.

Около 50 танкеров с тех пор были переименованы, многие одновременно сменили флаг. Например, тринадцать судов теперь ходят под флагом Барбадоса, чей судовой реестр находится в Верховной комиссии страны в Лондоне.

Большая часть российской сырой нефти отправлялась в китайские порты. Около трети оказалось в Индии, и это признак того, что прежнее нежелание иметь дело с такими танкерами теперь в прошлом.

Ранее эти суда загружались в Новороссийске - в порту на черноморском побережье РФ. Более поздние партии отгружаются почти во всех российских экспортных портах.

При этом танкеры из "черного списка" - это лишь малая часть так называемого "теневого флота", собранного Россией для перевозов сырой нефти и нефтепродуктов за пределами досягаемости западных держав. Это снизило эффективность санкций, поскольку появилось множество других судов, способных поддерживать поток нефти и доходов Кремля.

Как Россия создала "теневой флот"

После того, как в декабре 2022 года были введены первые ограничения на экспорт российской нефти, Москва собрала "теневой флот" из более 400 судов. В настоящее время они перевозят около 4 млн баррелей в день и приносят миллиарды долларов в год.

Для приобретения судов Россия использует офшорные корпоративные структуры. Это означает, что западным правительствам трудно определить, кому принадлежат танкеры, кто их приобрел или кто контролирует операции.

Расследование Financial Times приоткрывает завесу тайны. В частности, изученные корпоративных переписок показало, что российская компания "Лукойл" финансировала британского бухгалтера Джона Ормерода для покупки не менее 25 старых танкеров с декабря 2022 по август 2023 года общей стоимостью свыше 700 млн долларов.

Каждое судно было куплено отдельной компанией, зарегистрированной на Маршалловых островах. Средства предоставила Eiger Shipping DMCC, которая базируется в Дубае и связана с "Лукойлом".

По данным источников FT, для управления танкерами назначены компании из Дубая, связанные с Мухаммадом Тахир Лахани - британским судоходным магнатом пакистанского происхождения. Сделкам также способствовали юристы и брокеры, включая зарегистрированную в Лондоне компанию Braemar.

С момента покупки 25 судов перевезли около 120 млн баррелей российской нефти. По консервативной оценке в 60 долларов за баррель, это принесло Москве 7,2 млрд долларов от нефтяного экспорта.

При этом нельзя утверждать, что сделки нарушили какие-либо законы. Несмотря на то, что "Лукойл" давно под санкциями, ни Eiger Shipping DMCC, ни ее дубайский владелец не находятся в списках. А компании из Дубая не обязаны соблюдать западные ограничения, если не используют финансы и услуги из стран G7.

До вторжения в Украину в 2022 году экспорт российской нефти в основном осуществлялся западными танкерами, которые доминируют в мировом судоходном флоте. В попытке сократить доходы Кремля от продажи нефти США, ЕС, Великобритания и другие страны "Большой семерки" запретили своим компаниям предоставлять суда, страховку или финансировать российский экспорт, если нефть не продавалась со скидкой.

В ответ Россия приступила к созданию "теневого флота". Под конец 2022 года рынок танкеров расцвел, поскольку российские компании начали скупать подержанные суда, а западные владельцы воспользовались редким шансом избавиться от них по высоким ценам.

Среди первых - построенный в 2005 году танкер Kudos Stars, его купили за 35 млн долларов. Среди самых дорогих - примерно 43 млн долларов - танкер Galian 2, построенный в 2007 году. Такие цены в два-три раза превышали рыночные для судов аналогичного размера и возраста.

Российские нефтяные компании и трейдеры специально искали нероссийских владельцев и операторов, чтобы скрыть связи с такими танкерами, говорит эксперт по "теневому флоту" в Гарвардском университете Крейг Кеннеди.

"Россияне постарались как можно дальше дистанцировать Москву от "теневого флота", потому что это значительно усложняет возможность заявить, что это российская идея", - отметил он.

По его оценкам, в общей сложности российские компании с 2022 года потратили более 10 млрд долларов на покупку подержанных танкеров. "Москва сознательно пытается сохранить эту дистанцию как способ защиты своих инвестиций, а также путем распределения их по многим различным организациям", - добавил он.

Сделки Джона Ормерода дали редкую возможность увидеть вклад британских юристов и судовых брокеров в создание "теневого флота" России. На протяжении столетий Лондон был мировым центром морской индустрии на, а компания Braemar является одним из ведущих брокеров - сводит продавцов и покупателей за процент от конечной стоимости.

Braemar подтверждает, что выступала в качестве брокера по крайней мере в девяти сделках. Но отказалась комментировать, знала ли о том, что эти танкеры будут помогать России обходить западные санкции.

При подготовке текста использовались публикации Bloomberg и Financial Times.