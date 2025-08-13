Как Робби Уильямсу удалось похудеть на 12 кг и к чему это привело

Как похудел Робби Уильямс

51-летний певец тогда сообщил изданию The Times, что сбросил лишние килограммы с помощью "чего-то вроде Оземпика" - препарата от диабета, который стал популярным методом для похудения среди знаменитостей.

"Это как рождественское чудо... и мне это нужно с медицинской точки зрения. У меня диагностировали 2-й тип самоненависти", - пошутил отец четверых детей.

"Для моего ментального здоровья шокирующе катастрофично быть больше. Мой внутренний голос говорит со мной так, как Кэти Хопкинс (британская медийная личность, известная своими скандальными высказываниями) говорит о полных людях. Это безумие", - сказал знаменитость.

Так выглядел Робби Уильямс после похудения

"Чистая ненависть к себе"

В июле 2023 года Уильямс откровенно рассказал о своей борьбе с дисморфией тела в заметке в социальных сетях, назвав ее "гребаной катастрофой".

Он поделился длинным сообщением в Instagram со своими 2,7 миллионами подписчиков о своей борьбе с весом после того, как фанаты отреагировали на его недавно стройную фигуру.

Робби Уильямс

К откровенному посту было добавлено изображение мультфильма, где один персонаж говорит другому, что "это зашло слишком далеко", на что другой отвечает: "Ах, мой бедный".

Затем британский певец откровенно рассказал в заметке о своей "чистой самоненависти".

Уильямс обратил внимание на свою потерю веса, признав, что его текущий размер также не делает его счастливым.

Чем обернулось похудение?

Кстати, похудение не прошло для певца просто так.

Так, Робби Уильямсу диагностировали цингу - это редкое заболевание, которое развивается из-за недостатка в организме витамина C.

Симптомы могут включать слабость, кровоточивость десен, боль в мышцах, сыпь, ломкость зубов, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и кишечно-желудочного тракта.

"Я перестал есть и не получал питательных веществ, что привело к дефициту витамина C и последующему диагнозу - цинге", - пояснил Уильямс.