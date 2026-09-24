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Как рестораны Киева готовятся к зиме и на сколько вырастет чек

13:20 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Фото: главные причины роста среднего чека на 5–10% – это подорожание продуктов и зарплат персонала (Getty Images)

Украинский HoReCa-сектор входит в новый отопительный сезон с другими требованиями автономности, чем год назад: если раньше заведениям хватало 3–4 часов работы на генераторе, то теперь система должна выдерживать 1–2 суток без сетевого питания.

Как изменились капитальные расходы украинских ресторанов и кафе с 2022 года, читайте в материале РБК-Украина "Вызовы зимы – блекауты. Сколько стоит автономность для бизнеса на старте сезона".

По данным La Famiglia, небольшому заведению нужен генератор мощностью 150–200 кВт, большому – до 275 кВт. Капитальные расходы – 1,5–2 млн. гривен для небольшого ресторана и 2–4 млн. гривен для крупного – включают генератор, автоматику, подключение и монтаж.

Месяц работы в автономном режиме стоит сети 200-400 тысяч гривен вне зависимости от масштаба заведения.

Порог окупаемости

Ресторанная эксперт Ольга Насонова называет четкий порог: после 5–6, максимум 7 часов работы на генераторе дальнейшая работа заведения просто не окупается. Утверждение "генератор поднял цены на 17%" она исключает – главные причины роста среднего чека на 5–10% – это подорожание продуктов и зарплат персонала, а не стоимость автономности.

Читайте также: Пункты обогрева, льготы и укрытия: как Киев вместе с бизнесом готовится к зиме

В прошлом сезоне генераторы часто выходили из строя именно в часы пиковой нагрузки, поэтому сети на этот раз покупают оборудование "с запасом".

Ночной запрет

В отдельных локациях работать на генераторе ночью запрещено из-за шума, поэтому сети докупают накопители в холодильных камерах, способные держать температуру без питания. Фактически бизнес платит дважды: за горючее днем и за право не включать генератор ночью.

Заморозка вместо закрытия

Массового вала закрытий эксперты не ожидают – рынок уже прошел "самоочистку" за предыдущие зимы, а сети готовы временно консервировать убыточные точки до весны.

Напомним, в результате летних атак в некоторых ресторанах международной сети быстрого питания McDonald's в Украине может временно действовать сокращенное меню.

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