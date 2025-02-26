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Как Путин уговаривал крымских татар стать на сторону РФ после оккупации Крыма: ответ Джемилева

Фото: Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

После оккупации Крыма российский диктатор Владимир Путин обещал решить все "проблемы" крымских татар и сделать их "счастливыми".

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью РБК-Украина.

По словам Джемилева, во время телефонного разговора с Путиным, он сказал диктатору, что тот совершил ошибку оккупировав Крым и призвал его покинуть полуостров.

Он добавил, что сначала поблагодарил за прием (Джемилев в марте 2014-го находился в Москве с визитом, но с Путиным не встречался), ведь его встретили фактически как руководителя государства - без всякого паспортного контроля, сразу доставив в отель на лимузинах. Диктатор взамен начал делать комплименты, отметив, что хорошо знает его как известного правозащитника.

Джемилев отметил, что Путин имеет талант к убеждению, особенно во время личного общения. В разговоре последний повторял, что следует дождаться так называемого "референдума", чтобы узнать мнение "крымского народа".

"Я говорю: вы же знаете, этот референдум никто признавать не будет, а крымские татары, Меджлис крымскотатарского народа уже принял решение бойкотировать ваш референдум. И он опять свое: рассказывал о том, какие мы будем счастливы, как он быстро решит все наши проблемы и так далее", - добавил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

 

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в конце февраля 2014 года, когда российские войска захватили ключевые объекты на полуострове, включая административные здания, военные части и аэропорты. Под контролем оккупантов 16 марта был проведен незаконный "референдум" о присоединении Крыма к России, результаты которого не признали Украина, Европейский Союз (ЕС), США и большинство стран мира.

По словам советника президента США Дональда Трампа Брайана Ланза, возвращение Крыма под контроль Украины якобы нереалистично.

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