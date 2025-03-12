Как Путин отреагирует на мирный план: прогноз российского политолога

Если Владимиру Путину предложат мирный план, есть вероятность, что он на него не пойдет. Он до сих пор не принял решение, что делать с переговорами и хочет ли их вообще.

"Самое главное, что Путин зависнет, поскольку у него решение так и не принято. И, возможно, дальше пойдет жесткое давление на Россию, потому что, ну вот, ладно, есть все, есть мирный план, а вы не соглашаетесь. И все то, что было вот до этого развернуто против Украины, будет разворачиваться против России в таком же совершенно формате", - сказал он.

Политолог считает, что президент США Дональд будет продолжать требовать встречи с Путиным и говорить, что Путиным у него хорошее отношение. "Владимир, давай мы наконец встретимся и все с тобой порешаем. А Путин будет бояться с ним встречаться по-прежнему, потому что у него нет гарантии, нет уверенности, что его одного за стол не посадят и не начнут практически физически принуждать на что-то согласиться", - рассказал Преображенский.

По его словам, Путину нужно комфортное пространство, где у него мания преследования не будет включаться. Это даже не Саудовская Аравия. "Все он прекрасно знает про Саудовскую Аравию, он сам такой же, как они. Вот они не даром про Минск опять вдруг вспомнили. Потому что это его окружение, которое ему говорит - не обязательно ехать в Саудовскую Аравию, а тем более в США. Может быть, Трамп приедет все-таки на 9 мая или может быть в Минске можно будет встретиться", - считает политолог.

Преображенский заявил, что будет два триггера: прекращение огня и личная встреча. "Это два ключевых момента, по которым пока невозможно вообще представить, чтобы они договорились", - добавил он.

Мирное предложение

Напомним, Соединенные Штаты 11 марта согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил о готовности поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.

После более чем восьмичасовых переговоров с украинскими официальными лицами в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США теперь передадут предложение России, и теперь мяч на стороне Москвы. Рубио заявил, что Вашингтон хочет достичь полного соглашения с Россией и Украиной "как можно скорее".

По данным "Левада-центра", большинство жителей России (75%) поддержали бы решение Владимира Путина, если бы он "на этой неделе" решил прекратить войну с Украиной. Однако, если бы Путин "на этой неделе" решил прекратить войну, но с условием возвращения оккупированных территорий, то его решение поддержало только 28% жителей России.