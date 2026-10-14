Как пройти ВВК во время лечения за границей: алгоритм действий от Министерства обороны

Военнослужащие, проходящие лечение за границей, могут получить решение военно-врачебной комиссии (ВВК) дистанционно, без возвращения в Украину для прохождения осмотра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Процедуру уточнили изменениями в приказе Министерства обороны №402, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Для дистанционного рассмотрения военному нужно передать медицинские документы из заграничного лечебного учреждения командиру воинской части или уполномоченному лицу. Это может сделать сам военнослужащий или его законный представитель.
Документы должны быть переведены на украинский язык и удостоверены в установленном порядке. В них также должен быть указан диагноз в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10 или МКБ-11).
После получения документов воинская часть передает их вместе с направлением в гарнизонную ВВК. Такая комиссия работает на базе военно-медицинских клинических центров регионов или Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь".
Полный пакет документов рассматривают в течение 10 дней. После получения справки ВВК военная часть должна уведомить военнослужащего о принятом решении в течение трех дней.
По результатам дистанционной экспертизы комиссия может определить потребность в длительном лечении или принять решение о пригодности или непригодности военного к военной службе.
Заключение ВВК оформляют в электронном виде. Копию решения можно получить через воинскую часть, в том числе по электронной почте, указанной в рапорте или заявлении.
После возвращения в Украину военнослужащий может получить заверенную бумажную копию заключения в учреждении, ВВК которого проводила дистанционную экспертизу. Повторно подтверждать решение по возвращении не нужно.
Заместитель министра обороны Любовь Галан сообщила, что ведомство готовит отдельный порядок по поводу лечения военнослужащих с сохранением денежного и материального обеспечения. Он касается, в частности, лечения в иностранных медицинских учреждениях.
Ранее РБК-Украина писало, что президент подписал закон о сохранении денежного довольствия военных на весь период стационарного лечения и реабилитации без ограничения в 12 месяцев. В то же время, дополнительные вознаграждения не будут сохраняться автоматически, а требование проходить ВВК остается в силе.
Также мы рассказывали, что военные могут защищать свои права через жалобы в Минобороны, Генштаб или Военскую службу правопорядка, если командование блокирует лечение или игнорирует рапорты на ВВК . Если без законных оснований затягивают увольнение со службы, вопрос можно решить через суд.