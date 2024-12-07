Как противодействовать эйджизму на работе: в центре занятости дали рекомендации

Эйджизм в Украине запрещен на законодательном уровне, а с 2022 года к закону добавилась норма , позволяющая штрафовать работодателей за нарушение этих правил. Однако украинцы до сих пор заявляют о том, что сталкиваются с дискриминацией по возрасту на работе.
Как бороться с проявлениями эйджизма на работе РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.
В Гоструде подчеркивают, что эйджизм в Украине запрещен, и украинцы должны знать свои права и отстаивать их. В частности, если у работодателя возникают вопросы к возрасту, ему следует напомнить, что это нарушение законодательства.
Если вам отказали в работе из-за возраста, ситуацию стоит предать огласке. Об этом можно рассказать в социальных сетях, на профильных сайтах или форумах. Также желательно указать название компании и имя человека, с которым вы общались.
Жалобу на эйджизм можно подать письменно уполномоченному Верховной Рады по правам человека или региональным омбудсменам.
Напомним, в октябре 2024 года количество вакансий на IT-портале jobs.dou.ua достигло 5684, что стало новым рекордом с начала полномасштабного вторжения. Это на 442 вакансии больше, чем в сентябре, и на 1400 больше, чем в октябре прошлого года.
Также мы писали, что в Украине продолжает расти количество вакансий, причем больше всего предложений работы сосредоточено в крупных городах. Однако из-за военной ситуации восстановление рынка труда происходит неравномерно, что увеличивает шансы на трудоустройство в западных и центральных регионах страны. РБК-Украина рассказывало, в каких регионах вакансий больше всего.
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