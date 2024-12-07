Как противодействовать эйджизму на работе: в центре занятости дали рекомендации

В Гоструде подчеркивают, что эйджизм в Украине запрещен, и украинцы должны знать свои права и отстаивать их. В частности, если у работодателя возникают вопросы к возрасту, ему следует напомнить, что это нарушение законодательства.

Если вам отказали в работе из-за возраста, ситуацию стоит предать огласке. Об этом можно рассказать в социальных сетях, на профильных сайтах или форумах. Также желательно указать название компании и имя человека, с которым вы общались.

Жалобу на эйджизм можно подать письменно уполномоченному Верховной Рады по правам человека или региональным омбудсменам.