Экзит-полы на выборах в США: как проходят и когда публикуются результаты

Экзит-пол – это опрос людей, проголосовавших на выходе из избирательного участка. Но поскольку в США значительная часть избирателей голосует заранее или по почте, у экзит-полов есть своя специфика.

Проводить современные экзит-полы в США начали с 70-х годов несколько отдельных компаний по заказу американских СМИ. С 1990 года большинство ведущих медиа в США объединились в Национальный избирательный пул (NAP), чтобы совместно заказывать единый экзит-пол. В пул входят ABC, CBS, CNN, NBC и Reuters. С этим пулом традиционно работает исследовательская компания Edison Research.

Как проходят экзит-полы в США

Как и в других странах, сотрудники Edison Research стоят на избирательных участках по всей стране и опрашивают тех, кто отдал свой голос с помощью анонимной анкеты. Она содержит около 20 вопросов – не только о том, за кого проголосовал избиратель. Людей также спрашивают об их возрасте, уровне дохода, поле и причинах, почему они проголосовали за кандидата. Выборка опрашиваемых автоматическая. К примеру, социологи опрашивают каждого пятого или девятого избирателя.

Как учитывают проголосовавших дистанционно или заранее

В США значительная часть избирателей заранее голосует в специальных центрах или дистанционно. Таких избирателей тоже учитывают при компилировании результатов экзит-пола.

Это происходит двумя способами. В штатах с высокой долей проголосовавших досрочно экзит-полы проводятся за несколько недель до дня выборов, когда эти избиратели покидают избирательный участок. Относительно избирателей, проголосовавших по почте применяют многорежимные опросы (по телефону, через текстовые сообщения и электронную почту).

Данные многорежимных опросов и ранних экзит-полов совмещаются с экзит-полами в день выборов, чтобы получить полную картину всех избирателей, независимо от того, когда они голосовали.

Сколько избирателей могут опросить во время экзит-пола

В день выборов на участках по всем США будут работать более 3 тысяч сотрудников Edison Research, которые будут посылать данные о результатах в центральный офис команды. С ними будут работать несколько сот телефонных операторов, чтобы оперативно собрать и обработать результаты опросов.

На президентских выборах 2020 года Edison Research опросил более 100 тысяч избирателей. Тогда же компания держала сотрудников в 200 пунктах досрочного голосования по всей стране. Перед днем ​​выборов по телефону было опрошено около 30 000 человек, проголосовавших по почте.

На выборах 2024 года идет речь о сопоставимом числе тех, кто будет опрошен.

Результаты экзит-полов в отдельных штатах будут разрешены к обнародованию в 17:00 по восточному времени США (23:00 по Киеву) в день голосования. Однако экзитполы будут объявляться только в штатах, где преимущество того или иного кандидата очевидно и не будут сообщаться в "колеблющихся" штатах, чтобы не повлиять на результат голосования.