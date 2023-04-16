Как выехать с домашним любимцем за границу: правила перевозки животных

Владельцам животных для выезда за границу нужно иметь ряд подтверждающих документов, а домашним любимцам - прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Что нужно для выезда за границу с животным

Микрочип и вакцинация

Пограничники отмечают, что одно из важнейших правил - чипирование и вакцинация животного против бешенства. Последнюю процедуру можно сделать с 12 недель возраста животного. Идентификация должна быть сделана раньше, чем вакцинация.

Все медицинские процедуры должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт, выдаваемый в государственной ветбольнице.

Тест на титры антител против бешенства

Эта процедура определит, защищен ли домашний любимец он бешенством. Тест нужно делать не позднее чем за три месяца до вывоза животного за границу, а также минимально через 30 дней после даты вакцинации.

Международный ветеринарный сертификат

Получить международный ветеринарный сертификат можно, если вы путешествуете:

железнодорожным транспортом - обратитесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона;

автомобилем - к территориальным органам Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или к государственному ветеринарному инспектору в пунктах пропуска, но заранее уточняйте режим работы.

Как сообщалось, в Польше изменились правила ввоза домашних животных для украинцев.