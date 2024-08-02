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Как правильно общаться с ветеранами: в Украине разработали интерактивный симулятор

Пятница 02 августа 2024 21:28
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Как правильно общаться с ветеранами: в Украине разработали интерактивный симулятор Иллюстративное фото: симулятор общения с ветеранами был разработан в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине создан симулятор для развития навыков корректного общения с ветеранами.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Симулятор погружает пользователей в ситуации, приближенные к реальным. Это должно помочь отработать полученные знания на практике.

В частности, в смоделированных ситуациях пользователь может оказаться в разговоре с коллегой-ветераном, который шутит по теме смерти, травм и войны. На выбор предлагается несколько вариантов реакции, сопровождающихся пояснениями экспертов.

В министерстве рассказали, что инициатива является частью Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Инструмент разработан как дополнение к образовательному сериалу "Люди с опытом войны. Достоинство. Взаимодействие". Он рассказывает о правилах корректной коммуникации с военными, ветеранами и ветеранами.

Интерактивный симулятор доступен по ссылке.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине разработан проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.

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