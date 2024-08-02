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Як правильно спілкуватися з ветеранами: в Україні розробили інтерактивний симулятор

П'ятниця 02 серпня 2024 21:28
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Як правильно спілкуватися з ветеранами: в Україні розробили інтерактивний симулятор Ілюстративне фото: симулятор спілкування з ветеранами було розроблено в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні було створено симулятор для розвитку навичок коректного спілкування із ветеранами.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Зазначається, що симулятор занурює користувачів у ситуації, наближені до реальних. Це має допомогти відпрацювати отримані знання на практиці.

Зокрема, у змодельованих ситуаціях користувач може опинитися у розмові з колегою-ветераном, який жартує на теми смерті, травм і війни. На вибір пропонується декілька варіантів реакції, які супроводжуються поясненнями експертів.

У міністерстві розповіли, що ініціатива є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", яка ініційована першою леді Оленою Зеленською.

Інструмент розроблений як додаток до освітнього серіалу "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія". Він розповідає про правила коректної комунікації з військовими, ветеранами та ветеранками.

Інтерактивний симулятор доступний за посиланням.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні було розроблено проект зі створення просторів для ветеранів, що буде розповсюджений по всій Україні у 2024-2025 роках.

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