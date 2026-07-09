Как правильно приобрести товар в рассрочку: банкир дал украинцам несколько важных советов

Главное:

Оценивайте общую кредитную нагрузку.

Не оформляйте рассрочку на импульсивные покупки.

Оставляйте резерв средств на непредвиденные расходы.

Определяйте комфортный ежемесячный платеж.

Рассрочка все чаще используется украинцами не из-за нехватки средств, а инструмент планирования личных финансов. Поэтому банкиры советуют подходить к такому способу оплаты так же ответственно, как и к любому другому финансовому решению.

По словам Владимира Солодкого, главное правило – реалистично оценивать собственные финансовые возможности.

''Правильное использование оплаты частями помогает сохранять свободные средства на случай непредвиденных расходов. Но для этого клиент должен четко понимать, какую сумму ежемесячно он готов платить без ущерба своему бюджету'', – отметил эксперт.

Он рекомендует, чтобы общая сумма ежемесячных платежей по всем оформленным рассрочкам не создавала дискомфорта для повседневных расходов. Также не следует оформлять оплату частями под влиянием эмоций или импульсивных желаний.

По словам банкира, рассрочка должна являться инструментом финансового планирования, а не способом необдуманно увеличивать расходы.

В то же время украинцы все ответственнее относятся к таким финансовым продуктам. В банке отмечают, что более 85% клиентов, хотя бы раз воспользовавшихся оплатой по частям, впоследствии оформляют ее повторно.

Кроме того, более 70% пользователей воспринимают рассрочку как удобную альтернативу единовременной оплате полной стоимости товара или услуги.

Солодкий отмечает, что важно своевременно выполнять все обязательства перед банком. Это позволяет сохранять позитивную кредитную историю, являющуюся сегодня одним из элементов финансовой безопасности.

По его словам, случаи просрочки платежей происходят, однако пока остаются в пределах прогнозируемой нормы, а критического ухудшения платежной дисциплины банки не фиксируют.

"Клиенты хорошо понимают ценность бесперебойного доступа к кредитным лимитам, поэтому относятся к рассрочке значительно ответственнее", - подытожил банкир.