Как правильно передать показатели счетчика в "Нафтогаз": инструкция

"Нафтогаз" отмечает, что передавать показания счетчика нужно, даже если в квартире или доме никто не проживает. Операторы могут насчитать объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления", если не передавать данные вовремя.

Для передачи показателей нужно записать числа на табло счетчика без учета нулей, красных значений и цифр после запятой.

Как правильно передать показатели счетчика в "Нафтогаз":

Потребители газа могут передать показатели онлайн в личном кабинете. Потребители "Нафтогаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также можно передать показатели газового счетчика следующими способами:

Как известно, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Природный газ в Украине не дорожает даже в отопительный период.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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