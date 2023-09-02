RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно передать показатели счетчика газа: подробная инструкция

Фото: украинцам объяснили, как снять и передать показатели газа (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Показатели счетчика газа можно передать несколькими способами. Это также можно сделать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Украинцам напомнили, что передавать показания счетчика нужно, даже если в квартире или доме никто не проживает, а газом никто не пользовался. Если этого не сделать, операторы могут насчитать объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

Для передачи показателей нужно записать числа на табло счетчика без учета нулей, красных значений и цифр после запятой.

Как передать показатели счетчика: инструкция "Нафтогаза"

Потребители газа могут передать показатели онлайн в личном кабинете. Потребители "Нафтогаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также можно передать показатели газового счетчика такими способами:

Напомним, ранее поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь для населения. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Как известно, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Природный газ в Украине не подорожает даже в отопительный период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украиныгазова плитаГаз