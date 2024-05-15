Как правильно оформить реструктуризацию кредита и почему это нужно делать

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Просрочка кредита приводит к начислению штрафных санкций, обращению финансового учреждения в суд с иском о взыскании задолженности и привлечении коллекторов. Чтобы этого избежать, стоит обратиться в финансовое учреждение, где вы оформили кредит, с просьбой о реструктуризации (если у вас есть уважительная причина для этого) еще до возникновения задолженности. Ведь добросовестным заемщикам кредиторы лучше идут навстречу.

Реструктуризация – это изменение условий кредитного договора на более лояльные для заемщика с учетом его финансового положения, что позволяет платить по кредиту.

Преимущества реструктуризации

Среди преимуществ реструктуризации для заемщика следует выделить следующие:

кредитная история заемщика не ухудшается;

уменьшается ежемесячный платеж по кредиту, что позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет;

финансовое учреждение не начисляет штрафные санкции, если вы воспользовались реструктуризацией и не имеете просроченной задолженности.

Варианты реструктуризации

Варианты реструктуризации могут быть следующие:

Продление срока использования кредита и уменьшение ежемесячного платежа.

Отмена пеней и штрафных санкций.

Списание части долга.

Также в отдельных случаях банк может идти на другие условия реструктуризации, например заемщик досрочно платит 10–15% долга, после чего финансовое учреждение снижает процентную ставку.

Как оформить реструктуризацию

Первым делом необходимо обратиться в финансовое учреждение с официальным заявлением о реструктуризации.

Финучреждение может попросить предоставить документы, подтверждающие возникновение обстоятельств, при которых вы не можете платить по кредиту. К примеру, это может быть:

медицинская справка о заболевании;

документ, подтверждающий утрату имущества;

документ, подтверждающий увольнение с работы;

свидетельство о смерти одного из членов семьи.

Подробный пакет документов уточняйте у финансового учреждения, в котором у вас оформлен кредит. Реструктуризация оформляется подписанием контракта, где указаны новые условия кредита.

К слову, кредитная история также имеет огромное значение при оформлении реструктуризации. Ведь финансовое учреждение, прежде чем дать согласие на реструктуризацию долга, будет проверять кредитную историю заемщика.

О том, как проверить свою кредитную историю, и зачем нужно это делать, - читайте скоро в очередном обзоре от РБК-Украина.

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