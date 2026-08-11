Как правильно выбрать автокредит: топ-7 вещей, которые следует проверить

Главное:

Размер первоначального взноса должен оставлять покупателю финансовый резерв при покупке автомобиля.

Продолжительный срок кредита уменьшает ежемесячный платеж, но увеличивает общую переплату.

Сравнивать нужно реальную годовую процентную ставку, а не только рекламную.

Следует проверять партнерские программы банков, дилеров и страховых компаний.

К кредитному платежу нужно добавлять расходы на горючее или зарядку, страхование, сервис и техническое обслуживание.

Перед оформлением ссуды нужно выяснить условия досрочного погашения.

Как определить комфортный начальный вклад

Прежде чем оформлять автокредит, покупателю следует определить сумму, которую он может внести без риска сразу остаться без финансового резерва.

Больший первоначальный взнос уменьшает сумму ссуды, а следовательно, и общую переплату по кредиту. В то же время направлять на первый взнос все доступные сбережения не стоит.

При покупке автомобиля могут возникнуть дополнительные расходы – на страхование, регистрацию, первое техническое обслуживание, шины, горючее или зарядку. Поэтому часть денежных средств должна оставаться в резерве.

Почему не всегда следует выбирать долгий срок кредита

Более длительный срок кредитования позволяет уменьшить ежемесячный платеж. Для бюджета это может выглядеть привлекательно, однако общая стоимость ссуды при этом обычно увеличивается.

Поэтому перед подписанием договора следует сравнить несколько вариантов срока кредитования и посмотреть не только на ежемесячный платеж, но и сумму, которую придется уплатить банку за весь период.

Оптимален вариант, при котором ежемесячный платеж остается посильным, но срок кредита не создает лишней переплаты.

Рекламная ставка не показывает полную стоимость кредита

Одна из главных ошибок при выборе автокредита – ориентироваться исключительно на процентную ставку, которую банк или дилер указывает в рекламе.

В стоимость ссуды могут входить одноразовые и ежемесячные комиссии, страхование, оценка автомобиля и другие обязательные платежи.

Именно поэтому покупателю следует сравнивать реальную годовую процентную ставку и полную стоимость кредита.

Финансовые учреждения должны раскрывать эту информацию клиенту до заключения договора.

Почему стоит проверять партнерские программы

Отдельное внимание эксперт советует уделять партнерским программам банков, автодилеров и страховых компаний.

Такие предложения могут предусматривать более низкую ставку, скидку на конкретную модель автомобиля, специальные условия КАСКО, сервисное обслуживание или trade-in.

В то же время низкая ставка сама по себе не гарантирует выгодное предложение. Сравнивать нужно все условия программы в комплексе.

Что нужно проверить в страховке

Для автомобиля, приобретенного в кредит, страхование является важной составляющей расходов.

Перед оформлением следует выяснить, какие страховые компании доступны, каков размер франшизы, какие случаи не покрывает полис и предусмотрено ли покрытие военных рисков.

Также покупателю следует уточнить, когда и в каком объеме уплачивается страховой платеж и можно ли распределить эти расходы в течение года.

Не забывайте о полной стоимости автомобиля

Кредитный платеж – только одна из статей расходов владельца автомобиля.

К нему нужно добавить горючее или расходы на зарядку электромобиля, техническое обслуживание, сезонную замену шин, страхование, парковку и другие регулярные расходы.

Особенно важно это учитывать в условиях экономической и энергетической неопределенности.

Выбирая между бензиновым, дизельным, гибридным или электрическим автомобилем, покупатель должен оценить не только цену машины, но и то, сколько будет стоить ее эксплуатация в течение всего срока кредитования.

Предварительно проверьте возможность досрочного погашения

Еще до заключения кредитного договора следует уточнить условия досрочного погашения.

Покупатель должен понимать, может ли он досрочно погасить часть долга или всю сумму кредита, сократить срок ссуды и предусмотрены ли за это дополнительные комиссии.

Это особенно важно для тех заемщиков, которые ожидают будущих поступлений средств и планируют погасить кредит раньше установленного срока.

Каким должен быть комфортный автокредит

По словам Сергея Кипоренко, главным критерием при выборе кредита должен быть не самый низкий рекламный платеж, а возможность безопасно обслуживать ссуду в течение всего срока.

''Комфортный автокредит – это кредит, где заемщик четко понимает полную сумму расходов, имеет ежемесячный платеж и сохраняет финансовый резерв. Именно такой подход позволяет приобрести автомобиль, не превращая кредит в чрезмерную нагрузку для семейного бюджета'', – подытожил Сергей Кипоренко.