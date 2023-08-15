Как будут работать школы Львова и есть ли план на случай блекаута: что говорит Садовой

Подготовка на случай блекаута

На вопрос, как готовится Львов на случай блекаута в случае российских атак на энергетику, городской голова выразил опасения и объяснил почему.

"Если говорить об энергетике, то у меня есть определенные переживания. Об этом мы говорили с премьер-министром (Денисом Шмыгалем - ред.), и с министром энергетики (Германом Галущенко - ред.), ожидаем его визит на следующей неделе во Львов. Потому что прошлой зимой очень много было поражений подстанций. И у меня переживания как мы пройдем этот следующий осенне-зимний период", - рассказал Садовой.

При этом он подчеркнул, что соответствующие работы в городе продолжаются, но необходимо ускорить темпы подготовки.

"У нас 6000 тысяч укрытий. И из них 1500 имеют соответствующие оборудованные пункты обогрева внутри. Также все организации, учреждения имеют мощную дизель-генерацию. Наши медицинские учреждения имеют еще и запасную. Работа эта сделана. Сейчас мы усиливаемся. Но важно, чтобы на уровне государства с точки зрения энергетических мощностей была более активная позиция", - добавляет Садовой.

Работа школ

По словам городского головы, идентично, как и в прошлом году, во Львове планируют начать работу школ в формате офлайн.

"Потому что онлайн учеба может быть временной и не дает эффекта. Поэтому мы будем делать все возможное и невозможное. Школы все соответствующим образом оборудованы, есть укрытия", - сказал Садовой.

Он добавил, что сейчас идут последние фазы приготовления школ, проводится проверка. Впрочем, работы являются объемными.

Как Украина готовится к осенне-зимнему периоду

Напомним, по оценкам "Укрэнерго", пока точно не известно, будут ли блекауты этой зимой. Поскольку все зависит от того, прибегнет ли РФ к новым ракетно-дроновым атакам по энергетике Украины осенью и зимой, как это было в прошлом сезоне.

Однако в ГУР МО не исключают, что повторение такого сценария возможно. Так что в Минэнерго советуют готовиться к отопительному сезону. В частности, не стоит избавляться от генераторов, или же можно приобрести их.

Касательно формата учебы в школах Украины, как решило правительство, в регионах должны отдельно принимать решения в соответствии с ситуацией.

Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, в зависимости от уровня угроз будут следующие форматы обучения: очный, онлайн или смешанный.

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