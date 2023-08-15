Как будут работать школы Львова и есть ли план на случай блекаута: что говорит Садовой

Школы во Львове с 1 сентября планируют приступить к работе в формате офлайн. Что касается готовности города в случае возможного блекаута, то работы тоже ведутся, но есть опасения.
Как город готовится к осенне-зимнему периоду и о работе школ в комментарии РБК-Украина рассказал мэр Львова Андрей Садовой.
На вопрос, как готовится Львов на случай блекаута в случае российских атак на энергетику, городской голова выразил опасения и объяснил почему.
"Если говорить об энергетике, то у меня есть определенные переживания. Об этом мы говорили с премьер-министром (Денисом Шмыгалем - ред.), и с министром энергетики (Германом Галущенко - ред.), ожидаем его визит на следующей неделе во Львов. Потому что прошлой зимой очень много было поражений подстанций. И у меня переживания как мы пройдем этот следующий осенне-зимний период", - рассказал Садовой.
При этом он подчеркнул, что соответствующие работы в городе продолжаются, но необходимо ускорить темпы подготовки.
"У нас 6000 тысяч укрытий. И из них 1500 имеют соответствующие оборудованные пункты обогрева внутри. Также все организации, учреждения имеют мощную дизель-генерацию. Наши медицинские учреждения имеют еще и запасную. Работа эта сделана. Сейчас мы усиливаемся. Но важно, чтобы на уровне государства с точки зрения энергетических мощностей была более активная позиция", - добавляет Садовой.
По словам городского головы, идентично, как и в прошлом году, во Львове планируют начать работу школ в формате офлайн.
"Потому что онлайн учеба может быть временной и не дает эффекта. Поэтому мы будем делать все возможное и невозможное. Школы все соответствующим образом оборудованы, есть укрытия", - сказал Садовой.
Он добавил, что сейчас идут последние фазы приготовления школ, проводится проверка. Впрочем, работы являются объемными.
Напомним, по оценкам "Укрэнерго", пока точно не известно, будут ли блекауты этой зимой. Поскольку все зависит от того, прибегнет ли РФ к новым ракетно-дроновым атакам по энергетике Украины осенью и зимой, как это было в прошлом сезоне.
Однако в ГУР МО не исключают, что повторение такого сценария возможно. Так что в Минэнерго советуют готовиться к отопительному сезону. В частности, не стоит избавляться от генераторов, или же можно приобрести их.
Касательно формата учебы в школах Украины, как решило правительство, в регионах должны отдельно принимать решения в соответствии с ситуацией.
Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, в зависимости от уровня угроз будут следующие форматы обучения: очный, онлайн или смешанный.
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