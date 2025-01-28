Как будет работать новый "Укрпочта Банк": в Кабмине дали разъяснение

В министерстве отметили, что Кабмин передал "Укрпочте" акции Pinbank для создания почтового банка. После того, как будет принят законопроект №12044, банк обеспечит доступ к финансовым услугам для более 30% украинцев, в том числе в прифронтовых, деоккупированных и отдаленных районах.

"Укрпочта Банк" будет осуществлять свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии. Он будет предлагать такие финансовые услуги: социальные выплаты, оплату счетов, открытие счетов и не только. Особое внимание планируется уделять социально уязвимым категориям населения и малому бизнесу, который нуждается в поддержке.

Ожидается, что после запуска банка:

государство сможет экономить до 2,6 миллиарда гривен ежегодно на расходах, связанных с выплатой пенсий и социальной помощи;

благодаря более 25 тысячам новых точек обслуживания финансовые услуги станут доступными даже в самых отдаленных уголках страны;

увеличение безналичных расчетов позволит уменьшить уровень коррупции и увеличить поступления в госбюджет;

для маломобильных людей и лиц с инвалидностью появится возможность получать банковские сервисы дома;

даже в случае отключения света или связи базовые банковские услуги будут доступны в прифронтовых и сельских районах, что особенно важно во время кризисных ситуаций.

"Это важный шаг правительства для обеспечения финансовой доступности, особенно во время войны", - подчеркнули в Минразвития.