Как будет работать новый "Укрпочта Банк": в Кабмине дали разъяснение

У государственной "Укрпочты" появится собственный банк. Банковские услуги планируется сделать доступными для всех, вне зависимости от места проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.
В министерстве отметили, что Кабмин передал "Укрпочте" акции Pinbank для создания почтового банка. После того, как будет принят законопроект №12044, банк обеспечит доступ к финансовым услугам для более 30% украинцев, в том числе в прифронтовых, деоккупированных и отдаленных районах.
"Укрпочта Банк" будет осуществлять свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии. Он будет предлагать такие финансовые услуги: социальные выплаты, оплату счетов, открытие счетов и не только. Особое внимание планируется уделять социально уязвимым категориям населения и малому бизнесу, который нуждается в поддержке.
Ожидается, что после запуска банка:
"Это важный шаг правительства для обеспечения финансовой доступности, особенно во время войны", - подчеркнули в Минразвития.
Напомним, сегодня, 28 января, стало известно о решении украинского правительства создать почтовый банк.
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что благодаря этому для украинцев в пешей доступности будет получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.