Как будет работать Инвестиционный фонд восстановления США-Украина: ответ Свириденко

Украинско-американский Инвестиционный фонд восстановления, соглашение о котором подписали Киев и Вашингтон, предусматривает взносы в перспективе исключительно в проекты по восстановлению Украины. Но возможны и взносы как новая помощь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Говоря о работе соответствующего Инвестфонда, чиновник проинформировала, что Штаты "делают вклад в Фонд, и кроме непосредственно средств, они могут делать его (вклад, - ред,) и новой помощью - например, системами ПВО для Украины".
"Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может делать дополнительные взносы кроме этого базового, если посчитает необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед", - рассказала Свириденко.
По ее словам, далее Фонд инвестирует "в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку".
"Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно", - говорится в заявлении главы Минэкономики Украины.
Свириденко обратила внимание на важность того, что "Фонд может инвестировать исключительно в Украину".
"Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - сообщила чиновница.
Также Свириденко рассказала, что официальный Киев сформировал версию соглашения, которая "предусматривает взаимовыгодные условия для обоих государств".
"Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции", - пояснила она.
Напомним, 1 мая ночью министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что Киев и Вашингтон подписали соглашение об экономическом сотрудничестве - речь идет о соглашении о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина, которое еще называют "соглашением о недрах". Документ был подписан в Штатах 30 апреля (1 мая по времени Украины).
По словам Свириденко, ключевые положения договора предусматривают:
В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании Фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между Штатами и Украиной.
Кроме того, американский чиновник заявил, что данное соглашение "четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе".
Добавим, перед тем премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство приняло решения, которые необходимы для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления в рамках будущего договора о природных ресурсах.
Премьер отметил, что Инвестиционный фонд будет наполняться взносами Штатов и Украины. Прибыли Фонда будут "реинвестироваться исключительно в Украину".
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