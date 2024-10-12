Как работает система автоматической парковки в авто: изучаем подробности

Удачно поставить машину в подходящее "окно" всегда было в числе самых сложных упражнений для водителей, даже имеющих немалую практику. Следовательно, и роботов-автопилотов производители учили этому делу довольно долго – гораздо дольше, чем, например, держать машину в своей полосе движения или самостоятельно тормозить перед неожиданным препятствием.

Оно и не удивительно, ведь при парковке на коротком, длиной в десять – двадцать метров отрезке водителю приходится одновременно выполнять по несколько манипуляций с рулем и педалями, отслеживая при этом наличие препятствий на пути, запас зазоров вокруг своих бамперов и обстановку на прилегающем участке дороги. Неудивительно, что этот непростой маневр было сложно автоматизировать.

Несмотря на все, сегодняшним автопарковщикам можно доверять, хотя иногда они долго принимают решения, пугаются пешеходов и перестраховались, пропускают удобное свободное место. В любом случае водителю полезно знать, как работает автопарковщик, чтобы понимать логику его действий и при необходимости подстраховать его.

Как пользоваться автопарковкой

Всю ответственность за последствия автоматической парковки несет водитель, поэтому автомобиль требует от него "инициативы" на старт маневра. Поэтому водитель должен нажать кнопку активации автопарковщика и выбрать тип парковки – параллельный (вдоль дороги) или перпендикулярный (поперек). Однако уже есть модели, которые определяют тип парковки самостоятельно.

Включив соответствующий поворотник, водитель обозначает, на какой стороне улицы, левой или правой, он хочет остановиться. В некоторых случаях этот выбор производится кнопкой на экране мультимедиа.

После того водитель большинства современных авто должен медленно ехать вдоль улицы, пока система сама, сканируя свободные места вправо или влево, не найдет подходящее "окно" среди других машин. Когда парк-пилот выберет место, он останавливает машину и начинает маневр. На системах первых поколений водитель должен включать передний или задний ход и регулировать скорость, а современные автопилоты делают это самостоятельно. При этом водитель должен держать руки и ноги отдельно от органов управления, чтобы не мешать машине парковаться. Однако на отдельных моделях водитель должен все время до конца парковки давить специальную кнопку.

Бывает, что от водителя требуется какая-то помощь, тогда машина пишет свою просьбу или приказ на экране. Таким образом, водитель должен следить не только за обстановкой вокруг машины, но и за экраном.

Не пугайтесь

Помимо зрелища самостоятельного вращения руля и смены передач, неопытных людей в машине поражают минимальные расстояния, которые автопилот оставляет между собственными бамперами и соседними машинами. Есть системы, которые оставляют с каждой стороны и по 60 см и по 30 см. Даже среди опытных водителей мало кто умеет парковаться с такой точностью, точнее, в таком маленьком "окне". Между прочим, часть автопроизводителей намеренно увеличивают это расстояние до 50 см с каждой стороны, чтобы запаркованная автопилотом машина не создавала проблем людям, ранее запарковавшимся рядом с этим окном и дискомфортом при выезде со своего места.

Кратко

Опыт автомобильных журналистов rbc.ua говорит о том, что современным системам автоматической парковки вполне можно доверяться. В первую очередь парк-пилот потребуется жителям больших городов, пользующихся тесными парковками, где следует рассчитывать дистанцию до нескольких сантиметров. Вместе с тем подчеркнем, что водителю желательно уметь ставить машину самостоятельно – это пригодится, скажем, когда свободное паркоместо появилось неожиданно и начинать процесс сканирования пространства автопилотом уже поздно. Ну и, наконец, на борту должен быть кто-то главный, кто все знает и все умеет, и лучше, если это будет водитель-человек, а не электронный модуль.