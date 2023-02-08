Как работает ракета GLSDB, которую получит Украина: впечатляющее видео

Ракета GLSDB входит в новый пакет помощи, который США предоставит Украине. Она является экспериментальным гибридом и объединяет в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB будет выпускаться из земли и высокоточна.

Основные характеристики изделия: