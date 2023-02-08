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Как работает ракета GLSDB, которую получит Украина: впечатляющее видео

Фото: как работает ракета GLSDB, которую получает Украина (Saab Group)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные получат в свое распоряжение дальнобойную крылатую бомбу GLSDB. Она бьет на расстояние в 150 км.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики в Telegram.

.

Ракета GLSDB входит в новый пакет помощи, который США предоставит Украине. Она является экспериментальным гибридом и объединяет в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB будет выпускаться из земли и высокоточна.

Основные характеристики изделия:

  • масса - 130 кг;
  • длина - 1800 мм;
  • дальность поражения - до 150 км;
  • масса боевой части - 93 кг;
  • платформы для запуска - M270, HIMARS.

Напомним, что украинские военные получат до конца февраля 2023 еще больше управляемых ракет для противовоздушной обороны. Кроме того, Германия еще передаст танки.

До этого Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит более ста старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

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