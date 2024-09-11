Как работает Киевский фуникулер и сколько стоит проезд

Как добраться до фуникулера в Киеве

Киевский фуникулер является уникальной транспортной системой, которая с 1905 года соединяет Верхний город с Подолом. Длина его маршрута составляет 222 метра (хотя во время открытия этот путь был короче и доходил только до Боричевого Тока).

До 30-х годов фуникулер считался частью трамвайной сети города, а современный вид он приобрел в 1984 году. Тогда была проведена его генеральная реконструкция и построены новые вестибюли (которые украсили витражами украинских художников Задорожного и Шкарапута).

Киевский фуникулер считается памятником архитектуры и самым безопасным столичным транспортом.

На его маршруте - две остановки. Верхняя станция фуникулера - "Михайлівська" - расположена на улице Трехсвятительской (возле Михайловского златоверхого собора). Нижняя станция - "Поділ" - недалеко от станции метро "Почтовая площадь".

Месторасположение Киевского фуникулера (карта: kpt.kyiv.ua)

График работы и стоимость проезда

Киевский фуникулер открыт для посетителей с 7 часов утра до 22 часов вечера. Ориентировочный интервал движения - 4-10 минут (сама же поездка может длиться около 3 минут).

"Также на график работы фуникулера влияет отключение от электроснабжения. Поэтому мы рекомендуем заходить на наш сайт, где мы размещаем информацию о том, что там, например, будет отключение", - рассказала оператор контакт-центра КП "Київпастранс".

Если же в столице объявлена воздушная тревога, фуникулер не работает (как и другой городской транспорт).

При этом информация о ближайших укрытиях размещена возле самого фуникулера (если речь идет о Нижней станции - гражданам сразу следует направляться к подземной станции метро "Поштова площа").

Стоимость билета в Киевском фуникулере - 8 грн. Оплатить проезд можно также QR-билетом или транспортной картой.