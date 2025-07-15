Как избавиться от сухости и трещин на локтях: простые советы для здоровой кожи

Почему появляется сухость на локтях?

Чаще всего кожа локтей пересыхает из-за:

частого контакта с грубыми поверхностями;

недостатка влаги в воздухе;

неправильного или недостаточного ухода;

дефицита витаминов, в частности A, E и B;

кожных заболеваний, таких как экзема или псориаз.

Как бороться с проблемой

Увлажнение - ключ к успеху. Ежедневно используйте жирные кремы или мази, желательно с содержанием мочевины, гиалуроновой кислоты, пантенола или витамина Е. Наносите средство сразу после душа - так влага "запечатывается" в коже.

Скрабирование - 1-2 раза в неделю

Мягкий пилинг помогает избавиться от ороговевших частиц и улучшает проникновение кремов. Но не переусердствуйте - чрезмерное трение лишь усугубит ситуацию.

Масляные компрессы

Оливковое, кокосовое или миндальное масло - отличные помощники. Нанесите подогретое масло на локти перед сном, оберните пищевой пленкой и наденьте хлопчатобумажные перчатки или длинную одежду.

Увлажнение изнутри

Пейте достаточно воды, добавляйте в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами A, C, E.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если сухость сопровождается сильным зудом, покраснением, шелушением или незаживающими трещинами - не откладывайте визит к дерматологу. Это может быть симптом дерматита или другой кожной болезни.