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Как избавиться от сухости и трещин на локтях: простые советы для здоровой кожи

Фото: Как убрать сухость на локтях (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Сухость и трещины на локтях - проблема, которая знакома многим, особенно в холодное время года или при недостатке ухода. Кожа в этой зоне более плотная и склонна к огрубению, но ее состояние можно значительно улучшить с помощью простых, но эффективных решений.

Как избавиться от этой проблемы и восстановить кожу на локтях - читайте в материале РБК-Украина.

Почему появляется сухость на локтях?

Чаще всего кожа локтей пересыхает из-за:

  • частого контакта с грубыми поверхностями;
  • недостатка влаги в воздухе;
  • неправильного или недостаточного ухода;
  • дефицита витаминов, в частности A, E и B;
  • кожных заболеваний, таких как экзема или псориаз.

Как бороться с проблемой

Увлажнение - ключ к успеху. Ежедневно используйте жирные кремы или мази, желательно с содержанием мочевины, гиалуроновой кислоты, пантенола или витамина Е. Наносите средство сразу после душа - так влага "запечатывается" в коже.

Скрабирование - 1-2 раза в неделю

Мягкий пилинг помогает избавиться от ороговевших частиц и улучшает проникновение кремов. Но не переусердствуйте - чрезмерное трение лишь усугубит ситуацию.

Масляные компрессы

Оливковое, кокосовое или миндальное масло - отличные помощники. Нанесите подогретое масло на локти перед сном, оберните пищевой пленкой и наденьте хлопчатобумажные перчатки или длинную одежду.

Увлажнение изнутри

Пейте достаточно воды, добавляйте в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами A, C, E.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если сухость сопровождается сильным зудом, покраснением, шелушением или незаживающими трещинами - не откладывайте визит к дерматологу. Это может быть симптом дерматита или другой кожной болезни.

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В материале использованы следующие источники - American Academy of Dermatology Association, National Institutes of Health, Journal of Foot and Ankle Surgery.

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