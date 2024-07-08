Как себя вести, если вы оказались под завалами: советы психолога

8 июля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине . В результате атаки значительные повреждения получили Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Десятки людей оказались под завалами домов.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию психолога Светланы Ройз в Facebook рассказывает о том, как себя вести, если вы оказались под завалами.

Что делать, если оказались под завалами

"Я сейчас публикую один из самых страшных для меня материал. Но мы должны это знать. Здесь собраны две темы - как помочь взрослым и детям. Пусть никогда не понадобится. Безопасности нам всем и жизни", - написала психолог.

Прежде всего, нужно позвать на помощь и по возможности набрать 101. При этом не стоит двигаться, потому что можно ухудшить свое состояние. Также нельзя пользоваться спичками или зажигалками, так как это может привести к взрыву.

Следует помнить, что службы спасения скоро прибудут на место происшествия. Во время "минуты тишины" следует максимально громко кричать.

В "минуты тишины" нужно как можно громче кричать о помощи (фото: Facebook/Світлана Ройз)

Нужно постараться избежать переохлаждения - по возможности следует укрыться и растереть конечности.

Если человек оказался под большими предметами, нужно попытаться расчистить пространство вокруг себя, при этом очень важно не задеть то, на чем держится завал.

Следует осмотреть себя и окружающих на наличие ранений. В случае кровотечения нужно наложить повязки из подручных средств.

Как успокоить ребенка, оказавшегося под завалами

Если под завалами оказался ребенок, нужно установить с ним контакт - позовите его, узнайте, не ранен ли он и как себя чувствует. Если имеете доступ к нему, возьмите его на руки, попробуйте успокоить, попросите его дышать вместе с вами, делая глубокие и медленные вдохи и выдохи.

Постоянно поддерживайте связь с ребенком, рассказывайте ему истории, вспоминайте радостные моменты, уверяйте его, что скоро придет помощь.

Что делать, если нет доступа к воде (фото: Facebook/Светлана Ройз)