Как вести себя под завалами дома: важные советы

Поскольку российские оккупанты не прекращают обстрелов, то для жителей украинских городов все еще существует опасность оказаться под завалами дома. Гражданам напомнили, как вести себя в такой ситуации.
Если вы оказались под завалами здания, следует придерживаться следующих правил:
Не паникуйте. Экстренные службы знают о разрушении и направляются оказывать помощь.
Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться в одиночку, зовите на помощь и ждите спасателей.
Не пытайтесь разбирать завалы вокруг себя. Ведь конструкции нестабильны и могут повторно обрушиться.
Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, начните массировать ее выше зажатого места. Этим вы поддержите циркуляцию крови и спасете конечность.
При разборе завалов спасатели делают перерывы, чтобы услышать людей. Поэтому старайтесь почаще кричать, подавать сигналы.
Не используйте спички или зажигалки.
Если вас заметили, осознайте, что спасателям нужно время, чтобы освободить вас, поэтому не теряйте самообладания и ждите помощи.