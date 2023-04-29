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Как вести себя под завалами дома: важные советы

Фото: в Минреинтергации напомнили, как действовать в случае обрушения дома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Поскольку российские оккупанты не прекращают обстрелов, то для жителей украинских городов все еще существует опасность оказаться под завалами дома. Гражданам напомнили, как вести себя в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Минреинтеграции.

Если вы оказались под завалами здания, следует придерживаться следующих правил:

  • Не паникуйте. Экстренные службы знают о разрушении и направляются оказывать помощь.
  • Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться в одиночку, зовите на помощь и ждите спасателей.
  • Не пытайтесь разбирать завалы вокруг себя. Ведь конструкции нестабильны и могут повторно обрушиться.
  • Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, начните массировать ее выше зажатого места. Этим вы поддержите циркуляцию крови и спасете конечность.
  • При разборе завалов спасатели делают перерывы, чтобы услышать людей. Поэтому старайтесь почаще кричать, подавать сигналы.
  • Не используйте спички или зажигалки.
  • Если вас заметили, осознайте, что спасателям нужно время, чтобы освободить вас, поэтому не теряйте самообладания и ждите помощи.

Напомним, что 28 апреля российская армия массированно обстреляла Украину. Враг выпустил 23 крылатых ракеты, из которых 21 удалось сбить украинским защитникам.

Добавим, наибольшие разрушения и потери в результате этой атаки зафиксированы в Умани, где в многоэтажку попала ракета, разрушив целый подъезд. В результате чего погибли десятки человек.

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Обрушение домаВойна России против Украины