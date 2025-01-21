Как возвращать украинцев домой: важные шаги, которые помогут предотвратить демографический кризис

Если государство не будет принимать меры, направленные на возвращение из вынужденной эмиграции украинских граждан, Украину может ожидать демографический кризис. Страна с каждым годом теряет все больше человеческого капитала - процент людей, которые сначала были вынуждены бежать от войны, а сейчас уже не планируют возвращаться домой, с каждым годом увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром экономической стратегии и опубликованного на "Вокс Украина".

Среди причин - не только война, но и отсутствие жилья, а также проблемы с трудоустройством на родине.

По ее словам, с февраля 2022 года за пределы нашего государства выехало почти 7,5 млн украинцев. Больше всего украинских беженцев - более 1 млн, сегодня находятся в Германии, многие выехали в Польшу, Чехию, Словакию и другие европейские государства. За границу выезжает наиболее трудоспособная часть населения, так сказать, драйвер экономики, поэтому возвращение украинцев домой - глобальный вызов для государства.

К сожалению, подчеркнула она, только 64% вынужденных мигрантов планируют вернуться в Украину, более того - со временем процент беженцев, которые планируют возвращаться, снижается. Соответственно, украинцев, жизнь которых за границей за это время относительно устроилась и которые возвращаться не планируют, становится больше.

"Значительную часть беженцев составляют люди трудоспособного возраста. Уже есть исследования, результаты которых свидетельствуют, что две трети беженцев довольны своей жизнью в стране пребывания. Например, более 60% украинских беженцев в Дании, Польше, Нидерландах, Чехии официально трудоустроены. Более того, со временем они получают возможность решить и свои жилищные проблемы в странах пребывания", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что сейчас статистика неутешительна - если в ноябре 2022 года точно планировали возвращаться в Украину 50% граждан, которые были вынуждены ее покинуть из-за войны, то уже в мае 2023 года их количество снизилось до 41%. А год назад уверенно говорили о своем возвращении только 26%.

"То есть, мы видим, как за два года количество граждан, которые в начале большой войны стремились вернуться в условиях безопасности, уменьшилось вдвое. В то же время, людей, которые точно не планировали возвращаться, осенью 2022 года было всего 2%, а в январе 2024 года - уже 7%. Это очень негативный тренд - Украина рискует потерять свой человеческий капитал, который является основой ее государственности", - убеждена Шуляк.

Она пояснила, что кроме фактора безопасности на нежелание украинцев возвращаться влияют также нерешенность жилищного вопроса и невозможность трудоустройства. В контексте жилья, подчеркнула Шуляк, государство должно действовать в трех направлениях - сверхважно продолжать, в частности, программу компенсаций "єВідновлення", делать более доступной ипотечную программу "єОселя" и создать эффективную жилищную политику, которая сейчас действует еще по условиям Жилищного Кодекса 1983 года.

Относительно "єВідновлення" сейчас сверхважно расширить возможности программы для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на временно-оккупированных территориях, убеждена Шуляк.

"Запрос на это чрезвычайно высок, как показал опыт наших публичных консультаций по доработке законопроекта об основных принципах восстановления. По их итогам мы сформулировали рекомендации для правительства. Поэтому сейчас мы ждем соответствующего решения от него - отдельного законодательства по этому поводу не нужно", - подчеркнула Елена Шуляк.

Следующим шагом, убеждена она, должно стать упрощение условий программы государственного ипотечного кредитования "єОселя", поскольку сейчас она доступна только очень узкому кругу получателей. Например - и вынужденным мигрантам, и ВПЛ. Речь идет, в частности, о снижении процентной ставки для переселенцев с 7% до 3%, а первого взноса с 20% до 15%.

Шуляк убеждена, что крайне эффективным в решении жилищного вопроса украинцев, которые были вынуждены выехать за границу, будет и реформирование жилищной политики, которая в Украине до сих пор регулируется Жилищным Кодексом 1983 года. Как результат, сотни тысяч украинцев до сих пор стоят в квартирных очередях, из которых ежегодно получают жилье не более нескольких сотен граждан.

По ее словам, речь идет о законопроекте №12377 - "Об основных принципах жилищной политики". Это рамочный документ, в котором зафиксированы общие направления будущей жилищной реформы. Он предусматривает создание ряда механизмов, которые дадут возможность каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно будет с помощью нескольких инструментов.

"Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. Из него можно будет получить жилье во временное пользование. Например, взять в социальную аренду, или получить как служебное, то есть такое жилье нельзя будет приватизировать", - сообщила Елена Шуляк.

В то же время, она отметила, что сверхважно решать и вопросы, связанные с трудоустройством украинцев. Так, согласно результатам исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА), гарантированное стабильное трудоустройство - один из наиболее решающих факторов к возвращению для 41% респондентов.

"Больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании. Об этом сообщили 70% опрошенных. Также стремятся вернуться те украинцы, которые сейчас временно нетрудоустроены - 68%", - отметила Шуляк.

Она добавила, что стабильное трудоустройство в Украине, которое станет залогом возвращения украинцев, возможно при условии развития предпринимательства, что в свою очередь будет означать новые рабочие места. Для этого в последнее время предлагается много законодательных изменений. Последнее - принятие законопроекта №7331, который позволяет начать хозяйственную деятельность без получения лицензий и разрешений до конца военного положения. Этот шаг направлен на дерегуляцию бизнеса и поддержку экономики страны во время войны.

Кроме этого, отметила нардеп, сейчас для создания новых рабочих мест, правительство вводит действенные программы поддержки бизнеса. Это прежде всего льготное кредитование и предоставление грантов на собственное дело.

По словам Шуляк, пытается и не оставаться в стороне от проблемы и частный бизнес. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЕВА, в 2024 году 71% опрошенных почувствовали значительный дефицит квалифицированных кадров. Следовательно, 56% инвестировали в развитие персонала.

"На 2025 год компании планируют продолжать этот курс. Так, 46% рассчитывают увеличить количество работников, 33% - увеличить бюджеты на обучение и развитие и 24% - увеличить уровень заработной платы на 10-15%", - подытожила Елена Шуляк.