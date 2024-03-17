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Как вернуть отключенный за долги свет: инструкция от Yasno

Воскресенье 17 марта 2024 20:37
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Как вернуть отключенный за долги свет: инструкция от Yasno Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если компания-поставщик выключила свет из-за долгов, то для его восстановления не нужно посещать офис для его восстановления. Все шаги можно осуществить онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.

Первый шаг к восстановлению света в доме полная оплата долга. Внести средства можно через личный кабинет на сайте компании, в приложении, в чатботе в Telegram или Viber. Также можно воспользоваться другими платежными сервисами, которые доступны потребителю.

Квитанцию об оплате нужно сохранить и отправить:

  • в чатботе одного из вышеперечисленных мессенджеров;
  • на почту dp@yasno.com.ua (если вы живете в Днепропетровском регионе) или на kyiv@yasno.com.ua (для киевлян);
  • в личные сообщения на странице компании в Facebook.

Вместе с квитанцией нужно прислать распечатанное, заполненное и сфотографированное (или сканированное) заявление. Скачать заявление можно здесь: bit.ly/guide_recovery

В сообщении следует указать контактный номер телефона и электронный адрес.

"После этого вам поступит отдельный счет за услуги оператора системы распределения по отключению и подключению. Оплатите его и отправьте квитанцию по тому же электронному адресу, с которого вы получили письмо", - отметили в компании.

Свет вернут в течение трех-пяти дней.

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