RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света: разъяснение

Фото: в Минреинтеграции рассказали, как вернуть деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

"Представьте, вы приходите в терминал положить деньги на карточку. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? Алгоритм действий объяснили в ПриватБанке. Сразу же позвоните по телефону на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции. Когда заявка будет проработана и деньги в терминале перечислят, недополученные средства вернут вам на карту", - говорится в сообщении.

Напомним, что получить наличные украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.

Также можно снять наличные с карты в "Укрпочте" и "Новой Почте", обратившись в любое отделение почтового оператора.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкКурс гривні