Как вернуть или обменять товар во время праздников: правила для потребителей

Подготовка к Рождеству и Новому году требует немало покупок, поэтому обмен или возврат некачественного товара в этот период особенно важен. Согласно закону Украины "О защите прав потребителей", покупатель имеет право вернуть товар в течение 14 дней с момента приобретения. Даже если он был без дефектов и просто не понравился заказчику.

Однако, законодательство Украины также предусматривает перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату, в случае надлежащего качества. К нему относятся: продовольственные товары, предметы гигиены, косметика и духи. А также, текстиль, нижнее белье, носки, лекарства, печатная продукция и прочее.

Как вернуть/обменять товар

Если товар не подошел вам по размеру, цвету или другим характеристикам, вы можете его вернуть. Важно, чтобы он остался в оригинальном виде: неиспользованный, без повреждений, с сохраненными пломбами, этикетками и упаковкой. Чтобы вернуть товар, вам необходимо предоставить сопроводительные документы: товарный чек или кассовый документ.

Если товар оказался ненадлежащего качества или имеет дефекты, вы имеете право вернуть его, обменять или потребовать ремонта. В таком случае, срок возврата товара не ограничивается 14 днями.

Правила по обмену и возврату

Свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен товар. Подайте устное или письменное заявление на возврат. В письменном заявлении укажите причину возврата и требования: обмен товара, возврат средств и тому подобное. Предоставьте чек или другой документ, подтверждающий покупку.

Средства за возврат товара, продавец обязан отдать в течение семи дней с момента подачи заявления. В частности, при соблюдении всех условий.

Однако, если продавец отказывается выполнять требования, вы можете обратиться в главное управление Госпродпотребслужбы. Телефон горячей линии ГУ в сфере защиты прав потребителей: +380444869585.