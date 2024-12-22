Как на портале "Дія" подписать документ онлайн: инструкции
На портале "Дія" вы можете подписывать документы с помощью электронной подписи. При этом текст документа не передается на серверы - он остается в вашем браузере, что обеспечивает полную конфиденциальность.
О том, как подписать документ электронной подписью на портале "Дія" - в материале РБК-Украина.
Чтобы подписать документ на портале "Дія", следуйте таким шагам:
- загрузите файл личного ключа, используя действующие ключи и сертификаты, выданные квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг (перечень поставщиков есть на портале);
- выберите тип носителя ключа, введите пароль и нажмите "Считать ключ". Перетащите в браузер или выберите на носителе файл, который нужно подписать, и нажмите "Продолжить";
- проверьте название файла, нажмите "Подписать файл", после чего документ автоматически сохранится. Если этого не произошло, выполните сохранение вручную.
Как проверить электронную подпись
- перейти на портал для проверки подписи. Воспользуйтесь специальной ссылкой "Проверить подпись", чтобы открыть соответствующий веб-ресурс;
- загрузить файл с подписью. Выберите файл формата .p7s, содержащий подпись, или просто перетащите его в окно браузера. После этого нажмите кнопку "Проверить";
- просмотреть информацию о подписи. Портал отобразит данные по всем наложенным подписям, в частности их статус и соответствие критериям проверки;
- ознакомиться с оригинальным документом. В случае необходимости можно загрузить файл, на который была наложена подпись. Для этого нажмите "Сохранить файл" и просмотрите его содержание;
- сохранить подтверждение проверки. Если нужно иметь документальное подтверждение результатов проверки, нажмите кнопку "Загрузить квитанцию" и получите соответствующий файл.
Как получить электронную подпись
Чтобы оформить электронную подпись, необходимо:
- обратиться к квалифицированному поставщику доверительных услуг, заполнить регистрационную форму и предоставить свои паспортные данные и идентификационный номер налогоплательщика. Перечень таких поставщиков доступен по соответствующей ссылке.
- электронную подпись бесплатно можно получить в Информационно-справочном департаменте Государственной налоговой службы, Министерстве внутренних дел Украины или в банке ПриватБанк.
- рекомендуется хранить электронный ключ на съемном носителе, например, USB-флешке, для большей безопасности.
- срок действия электронной подписи обычно составляет от одного до двух лет. Для дальнейшего использования подписи ее нужно обновить через веб-сайт выбранного поставщика услуг.
Отдельно стоит добавить и то, что электронные документы имеют юридическую силу, которая закреплена законодательством. Оригиналом такого документа считается электронный экземпляр, содержащий все необходимые реквизиты и электронную подпись автора.
В частности электронные документы можно подавать в суд как электронные доказательства. Они подпадают под общие правила доказывания и оценки доказательств, которые применяет суд.
"Дія": функции и возможности
"Дія" предлагает широкий спектр полезных функций, которые регулярно обновляются. Среди основных:
- загрузка документов. Пользователи могут добавлять в приложение информацию о своем образовании, идентификационный код, студенческий билет или свидетельство о рождении;
- приобретение транспортных средств. "Дія" упрощает процесс покупки автомобилей, позволяя оформлять сделки непосредственно через приложение;
- регистрация статуса безработного. С помощью приложения можно получить статус безработного, пройдя регистрацию онлайн.
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