Как подать заявление и оформить помощь при усыновлении ребенка: инструкция

В Украине усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи от государства. Размер и график выплат - такие же, как при рождении ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

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О какой помощи идет речь и кто может ее получить

В Минсоцполитики сообщили, что размер помощи и график выплат при усыновлении ребенка в Украине такой же, как при рождении.

По состоянию на сейчас общая сумма помощи составляет 41 280 гривен на одного ребенка. Из них 10 320 гривен выплачивается единовременно, а остальная сумма - равными частями в течение 36 месяцев.

Уточняется, что помощь назначается на каждого усыновленного ребенка:

на основании решения суда о его усыновлении;

при условии, что обращение за назначением помощи поступило не позднее 12 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда.

"Если ребенка усыновили супруги, помощь начисляется одному из них по их усмотрению. Если усыновил один человек - помощь получает он", - объяснили в министерстве.

При этом человек, который обращается за помощью при усыновлении, должен быть гражданином (гражданкой) Украины и постоянно проживать на ее территории.

Как оформить помощь при усыновлении ребенка

Подать заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка можно разными способами:

офлайн - в местный орган социальной защиты населения;

офлайн - в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ или с украинского - ЦНАП);

онлайн - на портале "Дія".

Подавая заявление установленного образца офлайн (оно заполняется на месте), к нему нужно приложить:

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния (после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка);

копию решения суда об усыновлении ребенка.

Кроме того, при подаче заявления усыновитель должен показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если усыновителями являются супруги - заявление подает один из них.

Подавая заявление удаленно - через "Дію" - нужно:

нажать кнопку "Подать заявление";

авторизоваться;

указать данные ребенка или детей, на которых должна быть назначена помощь;

выбрать способ получения помощи;

указать данные о судебном решении об усыновлении;

подписать заявление электронной подписью или с "Дія.Підпис";

отправить заполненную в заявлении информацию.

В Минсоцполитики уточнили, что заявление получает орган социальной защиты населения.

"Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале "Дія". Когда заявление будет рассмотрено, заявитель получит оповещение на электронную почту, к которой "привязана" "Дія", - подытожили в ведомстве.