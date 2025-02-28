Как подать заявление и оформить помощь при усыновлении ребенка: инструкция
В Украине усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи от государства. Размер и график выплат - такие же, как при рождении ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
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О какой помощи идет речь и кто может ее получить
В Минсоцполитики сообщили, что размер помощи и график выплат при усыновлении ребенка в Украине такой же, как при рождении.
По состоянию на сейчас общая сумма помощи составляет 41 280 гривен на одного ребенка. Из них 10 320 гривен выплачивается единовременно, а остальная сумма - равными частями в течение 36 месяцев.
Уточняется, что помощь назначается на каждого усыновленного ребенка:
- на основании решения суда о его усыновлении;
- при условии, что обращение за назначением помощи поступило не позднее 12 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда.
"Если ребенка усыновили супруги, помощь начисляется одному из них по их усмотрению. Если усыновил один человек - помощь получает он", - объяснили в министерстве.
При этом человек, который обращается за помощью при усыновлении, должен быть гражданином (гражданкой) Украины и постоянно проживать на ее территории.
Как оформить помощь при усыновлении ребенка
Подать заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка можно разными способами:
- офлайн - в местный орган социальной защиты населения;
- офлайн - в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ или с украинского - ЦНАП);
- онлайн - на портале "Дія".
Подавая заявление установленного образца офлайн (оно заполняется на месте), к нему нужно приложить:
- копию свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния (после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка);
- копию решения суда об усыновлении ребенка.
Кроме того, при подаче заявления усыновитель должен показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если усыновителями являются супруги - заявление подает один из них.
Подавая заявление удаленно - через "Дію" - нужно:
- нажать кнопку "Подать заявление";
- авторизоваться;
- указать данные ребенка или детей, на которых должна быть назначена помощь;
- выбрать способ получения помощи;
- указать данные о судебном решении об усыновлении;
- подписать заявление электронной подписью или с "Дія.Підпис";
- отправить заполненную в заявлении информацию.
В Минсоцполитики уточнили, что заявление получает орган социальной защиты населения.
"Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале "Дія". Когда заявление будет рассмотрено, заявитель получит оповещение на электронную почту, к которой "привязана" "Дія", - подытожили в ведомстве.
Напомним, ранее мы рассказывали о государственной поддержке усыновителей в Украине - как получить консультацию.
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