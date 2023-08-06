Как подать заявление на назначение льготы по коммуналке онлайн: пошаговая инструкция

Подать документы на оформление льготы можно онлайн - через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
ПФУ предлагает пошаговый алгоритм действий.
1. Перед тем, как приступить к подаче заявления, готовим сканированные копии необходимых документов, сделанные из оригиналов.
2. Заходим на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
3. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
4. Соглашаемся на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить".
5. Во всплывающем окне "Заявления на жилищную субсидию или льготу" выбираем именно тот раздел, который необходим для назначения льготы. Если данные о льготниках не внесены в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих на льготы, то выбираем опцию "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы".
Если же информация о льготниках уже имеется в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы (Реестр), заходим в раздел "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" (п. 10 этой инструкции).
6. Зайдя в раздел "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих льготы", заполняем электронную форму: указываем персональные и адресные данные, информацию о месте фактического проживания и регистрации льготника, вносим данные документов, предоставляющих право на льготы.
7. Прилагаем к заявлению подготовленные скан-копии документов.
8. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы.
11. Прибавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, данные о домохозяйстве, членах домохозяйства (участников обращения), информацию о доходах-расходах членов домохозяйства.
12. В дальнейшем повторяем все действия, как и при подаче заявления о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (п. 8 настоящей Инструкции): даем согласие на передачу и обработку персональных данных, нажав кнопку "Сформировать заявление", проверяем правильность заполнения сформированного документа и присылаем заявление в Фонд.
Напомним, ПФУ разработал пошаговую инструкцию, как оформить жилищную субсидию можно online через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.