Как подать заявление на перерасчет пенсии онлайн: инструкция

Украинцы могут подать онлайн-заявку на перерасчет пенсии. Это можно сделать на портале "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Отметим, что подать заявление на перерасчет пенсии можно только на портале. В приложении на смартфоне этого сделать не получится.
Как только решение о перечислении пенсии будет принято, на электронную почту поступит сообщение.
После этого можно загрузить и распечатать решение. Чтобы сделать это, нужно зайти в кабинет гражданина на портале "Дія", в разделе "Услуги" выбрать "Полученные документы".
Напомним, украинцы также могут оформить пенсию онлайн на портале Пенсионного фонда.
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