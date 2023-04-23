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Как подать заявление на перерасчет пенсии онлайн: инструкция

Фото: в "Дії" можно подать заявление на пересчет пенсии (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут подать онлайн-заявку на перерасчет пенсии. Это можно сделать на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Отметим, что подать заявление на перерасчет пенсии можно только на портале. В приложении на смартфоне этого сделать не получится.

Инструкция

  • Для начала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Дія". Это можно сделать с помощью электронной подписи, BankID или Дія.Подпись.
  • Затем необходимо выбрать услугу, заполнить необходимые данные и добавить отсканированные документы.
  • Подпишите заявление с помощью квалифицированной электронной подписи.

Как только решение о перечислении пенсии будет принято, на электронную почту поступит сообщение.

После этого можно загрузить и распечатать решение. Чтобы сделать это, нужно зайти в кабинет гражданина на портале "Дія", в разделе "Услуги" выбрать "Полученные документы".

Напомним, украинцы также могут оформить пенсию онлайн на портале Пенсионного фонда.

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